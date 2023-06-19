moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：下半年樓市料勝上半年

標籤：廖偉強

【明報專訊】2022年度樓價由年初輾轉下跌至年尾，累積跌幅約15%，當中部分屋苑及豪宅的跌幅更超過兩成以上，但是，香港的失業率由2022年初的5%，回落至今天只有3%，主因是香港人口減少，後疫情時期的復蘇，各行各業都需求大量人手，失業率自然得到改善，當然，工資的增加在人手不足之下也明顯增長。

2022年因為第五波疫情及下半年加息的因素，使樓市交易量大幅下滑，無論一手及二手成交量都明顯下跌達到四成。進入2023年，受惠通關的利好因素，以及疫情的防控措施全面解除，香港經濟得以重新出發，樓市同樣受惠，一手及二手市場的成交開始增加，樓價更在半年間上升約6%，大部分業主都可以鬆一口氣，不會因為樓價下跌而令到自己的資產減值。因此很多業主都放慢沽售的步伐，在放寬之後出現報復式的外遊，令香港經濟在第二季之後開始減速，市民入市買樓的數量亦明顯減少。

由於大部分業主都相信未來的經濟會漸漸向好，樓價沒可能在短期內會掉頭回落，這種情况之下，今年第二季的成交量開始減少，樓市在這時亦表現呆滯，沒有成交之下，地產代理做生意亦開始面對困難。

不過，筆者仍然相信樓市的走勢會逐步向好，原因很簡單，累積的購買力大部分仍然存在，只是目前香港的經濟環境需要時間慢慢適應及復蘇，筆者相信下半年香港能夠打好經濟基礎，再加上輸入的人才逐步到位，香港的新生經濟動力就會重新啟動。

人才及人員數量增加，定會加強香港消費能力，對房屋需求更加是必然的，所以筆者相信香港的樓市在下半年會比上半年好，明年會比今年更加好，預計全年樓價升幅會超過一成！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]