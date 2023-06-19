布少明；四大利好因素撐樓市

第一，自從中港通關以來，各行各業，如旅遊、飲食、零售、保險、航運業均等見復蘇迹象，市場預期今年全年本地生產總值（GDP）可升達3.5%至5.5%。眾所周知，樓價走勢一向與GDP有高度的一致性，所以樓市隨GDP同步齊升的機會相當高，加上執筆之時，市傳中央計劃「採取重大措施振興經濟」，相信內地與香港的經濟增長將帶動樓市加快復蘇，為本港樓價帶來支持，刺激效果料將於下半年漸漸浮現。

第二，受到通關刺激，上半年租金已由低位回升，美聯租金走勢圖今年5月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.56元，按月升約0.9%，連升4個月，並創15個月新高。隨着暑假租務旺季來臨，租金升勢除了吸引投資者入市外，亦促使部分租客轉租為買，間接為樓市帶來上升動力。第三，近5年半間，香港先後經歷貿易戰、社會事件、新冠疫情持續等因素影響，不少置業需求一直積壓，只要利淡因素慢慢消退，相信屆時剛需將再度爆發。

最後，銀行今年對按揭業務態度轉趨正面，有不少銀行不斷調高按揭現金回贈金額，提供的回贈不斷見新高，反映業界對承造樓按上取態相當積極，優惠甚至可抵消部分加息的影響，有助樓市進一步趨向復蘇。

總括而言，筆者估計隨着眾多利淡因素消散，樓市「撥雲見日」，將吸引積壓的購買力入市，令一二手交投有望齊齊回升，全年樓價估計升約10%至15%。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]