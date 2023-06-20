香港科技園公司與港怡醫院簽訂合作協議 共同開發創新產品 開展護理服務新一頁

這次策略合作是透過科技園公司「醫療科技共創平台」計劃促成。計劃以促進業界合作及推動醫療科技的臨床應用為宗旨。而這次合作將結合港怡醫院豐富的醫療專業知識和深厚臨床研究能力，加上科技園公司的生物醫藥科技生態團隊和人才網絡，進一步將醫療科研成果商業化，為市場带來革命性的創新方案。

人工智能配對醫療方案

科技園行政總裁黃克強表示 ：「科技園生態圈成功培育出不少高潛力的健康科技和生物科技公司，一同造就突破性的創科成果。我們園區現時共有逾210 間從事生物醫學科技的公司及培育企業，包括1,200名來自12 個國家的研究人員，在轉化研究方面擁有相當實力。」黃克強讚揚港怡醫院是亞洲最創新和最先進的私家醫院之一，而透過為港怡醫院與園區公司進行配對，科技園公司將可開闢更多共創機會，促進科研成果與臨床服務結合和廣泛應用。

透過「醫療科技共創平台」計劃，科技園與港怡醫院在 2022 年初進行首次會議，並將精準腫瘤學訂為初步研究範疇。其後科技園公司安排港怡醫院與針對此領域開發人工智能產品或進行實驗室測試的園區公司進行多輪配對，最後成功促成了港怡醫院與科德施基因 ( Codex Genetics )的合作。科德施基因在科學園成立 ，專門以醫療保健管理的數碼化，加快管理疾病的流程 ，雙方的合作將以人工智能主導作配對醫療方案，為患者提供最新的個人化治療方案。

科德施行政總裁嚴基元表示：「這次我們與港怡醫院的合作，主要集中在較為複雜的大腸癌類型。」平台在分析臨床測試及大數據後，可以因應患者的基因特性，精準匹配出合適的標靶藥物或新藥臨床試驗。

臨床應用先進科技

香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅又指：「是次合作計劃，由創新意念至研發、推出市場並納用的整個生物醫學轉化過程中，科技園公司『醫療科技共創平台』在最後一環的落地應用中發揮著關鍵作用 。 透過此計劃，我們為包括港怡醫院在内的領先醫療機構與創新技術的研發者建立聯繫，共創臨床醫療方案。」

她補充，香港科技園生態團內擁有不少研發成熟、適合進行臨床整合的醫療技術，例如這次配對成功的科德施基因人工智能精準腫瘤學解決方案便是一例 。

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示：「港怡醫院一直致力透過應用醫療創新科技，持續推動醫療服務變革，並提升患者護理質素，我們很高興與科技園合作，使我們可以與亞洲發展最蓬勃的健康科技和生物科技創新生態圈連聚起來。」曾慶亷表示非常期待與科技園進一步合作，攜手推動創科發展，讓更多的醫療創科和技術轉化成為有效的臨床醫療方案，惠及更多病患者。

資料由客戶提供