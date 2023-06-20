人幣櫃台未熱捧 首日成交僅1.6億 佔港元櫃台交投0.6% 歐冠昇：洽納南向港股通

明報記者 邱潤青

綜觀24隻雙櫃台股份，以中移動（80941）人民幣櫃台首日錄得約5520萬元成交額最高，佔股份港元及人民幣櫃台總成交約6.5%；騰訊（80700）錄約3660萬元成交排第二，但交投佔比低至不足0.6%。李寧（82331）、比亞迪（81211）及快手（81024）的人民幣櫃台成交佔比亦僅約0.01%（見表）；長城汽車（82333）成交更低至1.7萬元，交投佔比低至0.005%（見表）。

中移成交逾5000萬最多 長汽只1.7萬

24隻首批雙櫃台股份，主要是大型藍籌股，涵蓋科技、金融、地產和消費類，合共交易量約佔港股日均成交額的40%。歐冠昇相信，若北水南向通參與人民幣櫃台交易，資金流動有助吸引國際發行人在新的（人民幣）資金池交易。雙櫃枱模式可以豐富人民幣產品選擇，提高市場交易效率和安全性，促進人民幣國際化，鞏固香港作為離岸人民幣樞紐的角色。財政司長陳茂波亦表示，未來的目標是進一步爭取港股通南向交易可直接選取人民幣櫃枱，讓內地投資者可以直接使用在岸人民幣投資港股，亦期待未來有更多股份加入雙櫃枱交易。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，雙櫃台股票初期交投淡靜是預期之內，相信待港股通納入雙櫃台後，成交會有改善，但不預期會有很大轉變，始終相關交投也要視乎兩個櫃台的差價、供求因素等。她又指，雙櫃台模式是長期計劃，並非短期就有效果，長遠可望吸引其他海外資金，如中東或因與內地貿易而持有大量人民幣的機構，參與雙櫃台交易。

分析：屬長期計劃 料吸外資參與

黃國英資產管理董事黃國英就指，雖然人民幣櫃台有莊家提供流通量，但目前港元櫃台流通量比人民幣櫃台高太多，投資者始終會對港元櫃台交易較放心。他相信，人民幣櫃台要待更多投資者入場，加上配合市况波動，人民幣櫃台才有較活躍成交，而這需要一段長時間。