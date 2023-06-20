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港拆息全線突破5厘 隔夜息有紀錄新高

【明報專訊】半年結臨近，以及近月開始內地大型上市公司準備港元派息的需求，再加上在本港銀行體系總結餘保持約450億元的偏低水平下，港元拆息昨日全線突破5厘，其中波幅最大的隔夜拆息，昨日報5.4418厘，較上周五上升55.94點子（1厘等於1萬點子），見2006年以來的有紀錄以來新高，而作為按揭定價基礎的1個月拆息，則上升6.08點子至5.0282厘，為2007年以來最高。

經絡：下月港銀或加P

中長期拆息方面， 與銀行資金成本相關的3個月拆息，較上周五上升5.68點子至5.0268厘，上周五已升逾5厘的12個月拆息，昨日再升4.32點子至5.1312厘。金管局總裁余偉文上周表示，港元拆息在聯匯制度下逐步上升趨近美息，港息在往後一段日子可能仍會處於較高水平，並不時出現較大幅度的波動。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，在季節性因素及半年結影響下，港元拆息仍有上升壓力，1個月拆息或挑戰2007年10月時創下的5.7厘紀錄新高。美國通脹仍然高企，7月議息或再次加息，港元拆息持續高於H按封頂息率，令本港銀行下月有機會再加最優惠利率（P）0.125厘至0.25厘。

彭博料下半年樓價跌5%

彭博行業研究則發表報告，指出按息上升令部分新家庭可能選擇租樓而非置業。彭博預期今年下半年實際按揭利率，或由目前的3.5厘升至4厘以上，每月按揭供款將超過租金。因應每月按揭供款上升，業主或需收取更高租金抵銷，該行計算除非今年租金上升10%，否則租金回報率將低於3%，少於目前實際按息的3.5%。與此同時，彭博指發展商或需要提供更多優惠吸引買家，相對今年首4個月樓價上升5.8%，租金上升1.5%，該行預計樓價於下半年將下跌5%，而租金則全年上升5%。