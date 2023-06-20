野村1個月兩度降中國GDP預測 高盛同唱淡

高盛料按季經濟只升1%

高盛指，中國房地產市場的疲軟及其對其他經濟領域帶來的負面影響可能會持續存在，房地產市場活動的惡化及出口急速下跌引來政策反應，包括6月13日央行下調OMO（公開市場操作）利率10個基點，在6月16日國務院總理李強表示研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。該行期待在2023年餘下時間有更多政策放鬆，包括第三季度再次下調存款準備金率和第四季度在貨幣方面再次下調OMO利率10個基點。

不過，高盛相信政策制定者面對制肘，即將出台的政策寬鬆不會像2008至2009年、2015至2016年及2020年周期般強大而有力。基於人口萎縮、債務水平上升及中國「房住不炒」的定位，相信任何樓市和基建刺激措施，都只能是有針對性及比較溫和，與中國最高領導層提出的「高質量增長」保持一致。

高盛又同時下調人民幣匯率預測，預計人民幣可能繼續走低，但預期在增長疲弱的情况下會有刺激經濟措施推出。該行更估計，人行下調OMO及中期借貸便利（MLF）利率，可能是額外刺激政策的開始，預計央行將於今日（20日）下調貸款市場報價利率（LPR）。

野村料人行再減息兩次

野村首席中國經濟學家陸挺則將2023年中國經濟增長預測由5.5%下調至5.1%，2024年由4.2%下調至3.9%。今年第二季度至第四季度的按季增長率將從第一季度的2.2%分別下降至0.4%、1%和0.8%。

野村預計，在上周減息後將出台一系列支持性措施，包括人行將會再減息兩次，每次下調10個基點；另預計或降準25個基點；中央又會提高對人民幣貶值的容忍度。