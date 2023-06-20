德勤削港全年IPO集資預測22% 料籌1800億 受累美加息內地復蘇緩慢

明報記者 黃志偉

德勤預計，港交所在今年上半年全球集資額位列第6，新股上市按年增加近三成至31家、集資額按年微升1%至178億元，德勤指出香港上半年僅有1家大型新股上市和1家中概股回流。而上交所及深交所將繼續穩居前兩位，分別集資1291億元及985億元。歐振興認為，隨市場預計今年美國加息見頂、內地7月刺激經濟政策出台，以及市場回暖以致估值提升，相信香港新股市場有望於第4季反彈。

指港與印尼沒直接競爭

至於印尼IPO，歐振興指有46家新股上市及175億元集資金額，其中3家鋰電池、礦物和電力等資源相關公司，佔市場七成。但他稱，印尼與香港沒有直接競爭，因為香港主要是科技，生物醫藥板塊，亦與內地有互聯互通、人民幣產品多元化等優勢。歐振興表示，不排除印尼公司有機會於日後在港第二上市，並認為當內地經濟復蘇有上升軌道，部分中東資金或通過香港平台到內地市場。至於內地IPO，德勤相信，內地全面實行股票發行註冊制後，新股活動將於下半年漸趨活躍，預期A股今年由424家上調至430至510家新股上市，集資總額由5868億元人民幣，上調至約6200億至6990億元人民幣。

料首家特專公司末季掛牌

「港元人民幣雙櫃台模式」昨日正式開通，歐振興表示該模式有助加強資金流動，令市場氣氛活躍，並期望日後增設南向通，以增加交投量，亦估計年底前將有首隻雙幣新股上市。另外，特專科技公司上市制度於今年推出，德勤預期今年第四季有首家特專公司掛牌，但年內不會超過5隻。