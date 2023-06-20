信保局伙5銀行分擔內銷風險

信保局總監趙民忠指，內地非上市民企財務數據披露較少，令本地廠商出口較難取得出口信用保險，新安排將有助解決以上問題，加強其對開拓內地銷售市場的信心及保障。

提高對內地市場承保力

五間合作銀行為中銀香港（2388）、東亞（0023）、 星展、恒生（0011）及匯豐。趙民忠表示相對內地上市公司有數據披露要求，信用保險公司較易處理它們的風險，相對非上市民企雖具規模，但披露透明度不高，承保時有不少挑戰。他指本地銀行過去積極參與跨境貿易融資，對內地民企運作有認識，風險管理有良好紀錄，因此當局主動探討與銀行合作，更好掌握內地買家的信用資料，提高當局對內地市場的承保能力。

有關安排的合資格買家包括在中國內地的公司，以及貨物或服務最終將運往內地的港澳出口商。計劃信用總額目前為100億元，趙民忠指一年後會按風險和使用情况，檢討計劃安排。當局亦歡迎其他有興趣的銀行與其聯繫，了解潛在合作機會及在合適情况下擴展合作。

出口表現方面，趙民忠表示，首5個月該局客戶的付運量按年有低雙位數下跌，幅度與本港出口下降相若，主要是首3個月跌幅較大，因為美國存貨處於高位，4月和5月則有按年低雙位數上升，他展望下半年本港出口可審慎向好。不過，信保局授信額度年初至今保持按年上升，目前在歷年高位，趙民忠指是反映當局對出口企業的支持。