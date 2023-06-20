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巴菲特押注日股 增持5大商社 加倉至逾8.5% 日媒：市場或憧憬股價再升

【明報專訊】日經指數在33年高位徘徊之際，「股神」巴菲特繼續增加對日本股市的押注。巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的全資子公司National Indemnity，昨向關東地方財政局申報，已將日本5大商社——伊藤忠商事（日：8001 ）、三菱商事（日：8058）、三井物產（日：8031）、住友商事（日：8053）及丸紅株式會社（日：8002）的平均持股比例，提高至8.5%以上。《日經新聞》形容，巴郡的最新披露，可能會令市場預期5大商社股價進一步攀升。

日本央行上周五宣布維持超級寬鬆政策不變，日圓兌每美元昨低見142水平，接近7個月低位；每百日圓兌港元昨在5.5算左右。投資者期望日圓疲軟推動日企業績，日經指數昨上午曾高見33,772.89點，再刷新33年高位。不過下午獲利盤湧現，日經指數收報33,370.42點，跌1%。東證指數昨收報2290.50點，跌0.4%。美股昨因6月節假期休市。

日圓7個月新低 日經倒跌1%

巴菲特今年4月訪問日本，與商社高層會面，透露看好日本股市，並準備進一步增持5大商社的股票，觸發日股升浪。經「股神」加持，日經指數已連升10周，是2013年2月以來最長升浪。根據最新申報，巴郡子公司所持的5大商社流通股比例，有4隻在8%以上；對日本最大商社三菱商事的持股比例為8.31%。截至周一，巴郡對日本5大商社的持股總值約2.8萬億日圓（約1543億港元）。

巴郡重申，打算長期持有這些商社的股份，而對5大商社的持股上限，最多會提升至9.9%，「除非獲商社的董事會特別批准，否則不會在持股達到9.9%後繼續增持」。除5大商社以外，巴郡在日本沒有其他投資，而這些股份的總值，已超過巴郡在美國以外，在任何國家的股票投資。

巴郡在2020年8月首次披露購入5大商社的5%股份，到去年秋季對5大商社的持股比例提高至6%左右。到今年4月，巴郡又將5大商社持股增至7%左右。據彭博社4月時估計，巴郡對5大商社的持股，自2020年8月以來，已為其賺進約45億美元（約351億港元）。

主要商社對巴郡增持表示歡迎。伊藤忠商事表示，很高興巴菲特在訪問日本後，對5家商社的持股比例增至8.5%，這表明他對各商事管理層的信任，以及其對綜合商社行業發展的認可，通過投資商社，巴菲特對日本進行了低風險的多元化投資。

商社近3個月股價升逾30%

三菱商事表示，將努力通過與股東對話來提升企業價值。丸紅表示，將通過繼續增加企業價值，實現股東利益最大化。自2020年8月底，巴郡首次披露5大商社的持股以來，丸紅的股價升3倍以上，另外4家商社的股價也上漲超過1倍。

與巴菲特3月底訪日前相比，5大商社的股價升幅均超過30%，反映其掌握先機。包括三菱商事等商社在內的東證批發貿易股指數，今年以來急升39%，跑贏作為出口主力的電氣機器及機械板塊。

日本商社是多元化的投資公司，涉足能源、礦產，以至食品、零售等領域。在大宗商品價格高企及日圓疲軟的背景下，這些商社上一財年利潤激增。三菱等經營大宗商品交易的商社，正利用去年能源價格急升帶來的收益，實施股票回購計劃，推動股價大幅攀升。

（綜合報道）

[國際金融]