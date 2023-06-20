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三星夢幻捲軸屏 Rollable Flex可拉長4倍

【明報專訊】在智能手機市場整體收縮的大環境下，摺疊屏手機卻成為當中仍然能夠持續錄得增長的少數板塊。不過，正如筆者以往所說，摺疊屏始終具有一些過渡色彩，未必就是柔性屏的最終或長期歸宿，更加值得期待和等待的其實是捲軸屏。

三星集團旗下的顯示器生產商早前就展出了一款堪稱為「夢幻」級的OLED捲軸屏概念產品，可以拉長超過4倍之多。

由49毫米拉長至254.4毫米

在5月底於美國洛杉磯舉行的Display Week貿易展中，三星顯示有限公司（Samsung Display Co., Ltd.）展出了一款稱為Rollable Flex的OLED捲軸顯示屏。其最大賣點是，當完全收起來時，其中一邊只長49毫米；但當完全拉伸之後，卻可以長達254.4毫米，屏幕對角線則約為315毫米（12.4吋）。換句話說，足足可以拉長4.19倍之多！

根據媒體引述業界的說法，之前的捲軸顯示屏的最高拉伸幅度只是大約2倍。但實際上，以往OPPO和聯想等公司真正公開展出的捲軸屏概念手機或平板電腦，都只能拉長大約1倍。若以此來分析，三星顯示的Rollable Flex的拉長倍數確實超班，可說已拋離了其他顯示屏生產商（包括內地的京東方）。

大尺寸顯示器可變身便攜式

只不過，除了最小和最大長度之外，三星顯示並未有透露Rollable Flex的其他資料，包括：收起和展開之後的解像度，以及厚度、重量、估計售價、推出時間等等。三星顯示僅表示，Rollable Flex面板乃在一個O形軸上展開，能夠將難以攜帶的大尺寸顯示器變成便攜式外形。

另外，三星顯示還在同場展出了另一款OLED顯示屏（但可能並非捲軸屏），稱為Sensor OLED Display。其特點是已經內置了指紋辨識以及檢測心跳、血壓和壓力水平等功能，毋須另外加上傳感器模組。Sensor OLED Display的任何位置都能夠辨識指紋，可以令將來的智能手機和平板電腦等產品的解鎖過程更方便快捷。

此外，Sensor OLED Display會收集由手指反射回來的屏幕光線，後者會因為手指內血管的收縮或放鬆而發生變化，所以能夠計算出用戶的心跳、血壓和壓力水平。據三星顯示的新聞稿所說，用戶最少只使用一隻手指，也可以檢測到心跳、血壓和壓力水平。但如果兩隻手各用一隻手指，血壓數據會比較準確。如果準確度能夠媲美傳統的血壓計，將來的智能手機、平板電腦、手提電腦和電視機等都可以此來加入量血壓功能，確實方便。當然，最理想的是，Rollable Flex和Sensor OLED Display可以整合成單一款產品。

捲軸屏iPhone或只能拉長一倍

說起捲軸屏，美國商標和專利局在5月中旬公布了一批新專利清單，其中顯示，美國蘋果公司亦為iPhone申請了一項捲軸屏技術專利，並且獲批。在完全展開的狀態下，捲軸iPhone就好像現時的iPhone。但在不使用的狀態下，捲軸iPhone的一半屏幕會回收到設備內部。換句話說，它的拉長幅度也只是一倍。若以此看來，三星的OLED捲軸屏在拉伸幅度上，確實具有優勢。

根據汽車使用狀態 自動調節幅度

最後補充一個捲軸屏的有趣潛在應用。據報道，韓國現代汽車旗下的零部件公司Hyundai Mobis，亦正在開發一款「類捲軸式OLED屏幕」，可以根據汽車的使用狀態，而自動調節其展開幅度，在4個尺寸之間自動切換。例如，在熄火時，會自動捲曲關閉。在行駛時，會小幅度展開，只顯示最少的資訊量，如時間、電台、音樂等。在使用導航功能時，則會展開三分二，既方便駕駛者觀看地圖，但又維持前方視線清晰，避免駕駛者過度分心。而在停車和充電時，則會完全展開到16：9的狀態，以提供2K解像度，對角線長達30吋，以方便駕駛者和乘客觀看影片。

明報記者 薛偉傑

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