匯豐「彈弓手」劈內地經濟預測至5.3％

稱中央注重結構改革 犧牲短期增長

匯豐報告稱，內地經濟復蘇步伐減慢，目前政府雖對內房鬆綁，如下調按揭利率、放寬限購令等，但未足以帶動樓市復蘇。比起以前大規模刺激措施，該行料中央政府現時注重結構改革及有質素的長遠增長，特別支持製造業升級及綠色科技等，變相犧牲短期增長，故預期未來數季經濟增長溫和，以至明年GDP增長4.9%，增長預測較4月時削低0.1個百分點。該行強調，刺激措施仍是經濟復蘇的關鍵。4月時匯豐曾發報告，指內地經濟復蘇已開始，首季經濟增長勝預期，故一度上調今年GDP增長預測由5.6%升至6.3%，今次匯豐則將預測大削1個百分點之多。

內地首季經濟成績亮麗，直到近期陸續公布第二季內數據，成績參差，促使近兩周各大行紛紛下調中國今年GDP增長預測，大多僅削預測0.4至0.6個百分點，仍以匯豐降幅較多。而除匯豐，昨日最新加入下調行列的有花旗（見表）。

另外，官媒《證券日報》則引述多名專家指出，由於去年同期基數偏低，預計第二季中國GDP按年增速或在7%以上，上半年GDP增速有望達到6%。報道引述東方金誠首席宏觀分析師王青預計，在低基數下，第二季GDP按年增幅有望升至約7.5%，意味上半年經濟增幅有望達6%，料6月減息後，或將持續推出措施促進經濟復蘇。