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東亞：下月美料加息1/4厘 港銀將「跟足」加P

【明報專訊】市場預期整個加息周期將近尾聲，東亞銀行（0023）預期美國聯儲局將於7月再加25點子（100點子等於1厘）後息口就見頂，預料港銀將「跟足」加最優惠利率（P）。昨日港元拆息續創高位，與樓按相關的1個月拆息連升10日創近16年新高。東亞銀行首席經濟師蔡永雄認為，臨近半年結，本港資金持續緊張，銀行在資金成本壓力下，將隨美息加P。

1個月拆息創近16年高

昨日港元拆息普遍向上，1個月拆息升7.58點子至5.10405厘（見圖）；3個月拆息升7.58點子至5.10262厘；6個月拆息升6.36點子至5.10661厘；12個月拆息升0.89點子至5.14012厘，3個月期以上拆息均創近半年高位，僅隔夜拆息跌14.18點子至5.3厘。

蔡永雄認為，本港拆息升破5厘，是由於目前銀行體系結餘跌至450億元的低位，加上半年結的季節因素，令拆息抽升。他預料半年結過後，拆息會稍微回落，惟受美息向上帶動，仍會於4厘水平以上。

料港今年經濟增長將達5.5%

至於本港經濟方面，蔡永雄預料本港受惠於強韌的內需及訪港旅客數字反彈，今年經濟增長將達到政府預測上限5.5%，並帶動本港樓價今年上升7.5%，預料加息周期尾聲會有明顯反彈。不過，恒生銀行（0011）經濟研究部則維持本港GDP今年增長4%預測，認為零售業與2020年初疫前相比，仍存在約一成的落差。