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金管局要求銀行 信用卡高風險交易須發SMS

【明報專訊】金管局加強信用卡防盜雷厲風行，由月初推出的7招增至33招，新增九大焦點措施（見表），包括發卡銀行就較高風險交易均要以SMS通知卡主，通知需列明簽帳金額及商戶名稱等。在應對未經授權交易處理上亦再加強保安及認證，如客戶可選擇SMS一次過密碼以外的替代認證方法。金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，所有發卡銀行須遵守以上措施，並於年底前完成系統改動。

銀行年底前完成系統改動

金管局副總裁阮國恒昨日向銀行發通函，要求銀行根據33項優化措施保障客戶使用信用卡。 措施範圍圍繞出卡及確認信用額、交易提示、交易認證及安全、信用卡貸款及應對未經授權交易。早前公布的措施已提及客戶需確認其信用額等的安排，繼而在交易中亦會增加提示。

區毓麟指出，除網上交易外，實體卡就較高風險持卡交易亦會收到通知，不過風險程度則由銀行自行釐定。交易通知亦會明確顯示商戶名稱、銀碼、幣種、所用的信用卡及查詢電話。更清晰的交易通知以便客戶識別可疑交易並立即採取行動。

在交易認證方面，新措施包括要求銀行與客戶就懷疑詐騙交易作額外確認。早前有市民被盜取SMS一次過驗證密碼，新措施提出銀行可供客戶選擇SMS一次過密碼以外的替代認證方法，如手機應用程式上的生物認證。此外，金管局亦鼓勵銀行發出「無號碼」信用卡，客戶可於網上銀行檢索信用卡資料。區毓麟解釋，當客戶遺失信用卡時，便可減低不法之徒取用卡號的風險。新措施同時推動銀行將信用卡資料代碼化，減低信用卡資料外泄的影響。

鼓勵「無號碼」信用卡 減資料外泄

此外，金管局期望銀行作出負責任借貸，當客戶信用卡消費已貼近信用額，需讓其知悉有機會在再消費後出現超逾信用額及收費。區毓麟稱，目前指引為客戶用卡達信貸額八成至九成半時需作出提醒。銀行亦需與長期償還最低還款額的客戶溝通，向其解釋相關利息收費及提供合適的還款安排。

阮國恒在通函中表示，考慮到時間準備，不涉及系統改動的措施將於6月底生效；而對於涉及系統改動的措施，銀行則應在今年底前符合要求。