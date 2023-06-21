阿布扎比投資機構 入股蔚來7%

認購新股 再接騰訊4000萬股

同時，CYVN已與蔚來現有股東騰訊控股（0700）的一間聯屬公司，訂立購股協議，將購買4013.76萬股A類普通股，連同向公司認購新股，CYVN將擁有蔚來約7%權益。CYVN將有權向蔚來提名一名董事，前提是其須持股不少於5%的股本。

蔚來汽車創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，CYVN的戰略投資，體現了蔚來在智能電動汽車行業的獨特價值。此次投資交易將進一步強化蔚來的資產負債表，為他們在加速業務增長，推動技術創新，建立長期競爭力方面的持續努力提供動力，並期待將來與CYVN合作拓展蔚來業務。

CYVN董事長兼董事總經理Jassem Al Zaabi表示，他們對蔚來的戰略投資來自於對蔚來在智能電動汽車市場領先的品牌地位、兼具創新性的高端產品，以及技術能力的高度認可，很高興與蔚來建立戰略合作伙伴關係。