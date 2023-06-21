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阿里巴巴突易帥 蔡崇信任主席 吳泳銘接任CEO 張勇專注阿里雲業務

【明報專訊】阿里巴巴（9988）近期頻繁有新動作，昨日宣布人事變動，董事會主席及首席執行官張勇將於9月10日退任，執行副主席蔡崇信將接任主席一職，淘天集團董事長吳泳銘則接任首席執行官及董事職位，張勇繼續留任旗下阿里雲智能集團董事長兼首席執行官一職。

明報記者 蕭嘉聰

張勇於內部信強調由自己主動請辭，又指雲業務分拆正處於最關鍵時刻，以及考慮到規範化治理，他不宜同時擔任兩家集團董事長及CEO職責。阿里昨午宣布「易帥」消息，股價午後曾短暫反彈惟無力向上，收市報88.35元，跌1.51%， 阿里ADR昨晚較港收市跌近3％。

張勇在內部信指出，整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來，雲業務戰略意義非常重大，需要全身心投入其中。考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，他亦不適宜同時擔任兩家集團的董事長和首席執行官的職責。張勇表示，蔡崇信及吳泳銘均是阿里巴巴的創始人和合伙人，在集團歷史發展中做出重要貢獻，擁有豐富經驗，相信在他們可領導公司走向更輝煌未來。

港收市跌1.5％ ADR再挫3％

即將出任阿里首席執行官的吳泳銘是「阿里十八羅漢」之一，於集團1999年成立之初已擔任技術總監，2004年12月起擔任支付寶的首席技術官，並帶領團隊在淘寶和天貓上創建自有的變現平台阿里媽媽，推動手機淘寶應用程式的誕生。吳泳銘於今年5月起出任集團全資子公司淘天集團董事長，未來亦會兼任此職位。較為人熟悉的蔡崇信早於1997年加入阿里，一直為集團董事會成員，並擔任首席財務官至2013年。蔡過去曾淡出阿里業務，2018年收購NBA球隊「布魯克林籃網」，轉為活躍於籃球圈，今次「回歸」出任董事會主席一職亦令市場略感意外。

易方資本助理基金經理王逸研指出，張勇退任集團業務合情合理，對此不感到意外。他表示，阿里雲是集團最具潛力的業務，旗下AI語言大模型「通義千問」可接入各行業，對集團有着重要的戰略優勢。至於阿里任命蔡崇信及吳泳銘掌管集團，王逸研認為，相較其他「燒錢」的新業務，阿里更應該聚焦主營電商業務，尋找其新增長點。