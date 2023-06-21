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雲業務分拆後 阿里不持股

【明報專訊】阿里巴巴（9988）最新宣布新人事變動，「逍遙子」張勇將卸任董事會主席兼首席執行官職務，改由兩大元老出任主席及CEO職位。事實上，按照早前阿里的「1+6+N」重組計劃，將集團六大業務分拆成獨立集團，當中雲業務將成為阿里雲智能集團，因此市場對張勇卸下阿里集團所有職務並不感到意外。

阿里董事會早前已批准雲智能集團通過實物分派實現獨立上市，亦計劃上市前通過私募融資引入策略性股東，雲業務完成分拆後，阿里將不持有任何股份，兩者將再無任何關係，策略性股東亦很大機會成為雲業務新當家。今次張勇退下阿里職務專注智能雲，或代表其與阿里的分割，日後逐漸淡出阿里其他業務。

阿里總商品交易額去年開始錄負增長

此外，相較電商同業京東（9618）及拼多多（美：PDD）的表現，阿里總商品交易額（GMV）自去年4月起開始錄得負增長（見圖），明顯失去增長動力，整體行業亦以拼多多表現最強。阿里提出重組分拆大計時，表明旗下淘寶天貓業務不在分拆計劃內；無獨有偶，內地傳媒「晚點LatePost」日前引述消息人士稱，阿里創辦人馬雲上月底曾召集淘天集團各個業務負責人，舉行小範圍溝通會，指集團未來應以「回歸淘寶」、「回歸用戶」及「回歸互聯網」三個方向發展，今次由淘天集團董事長吳泳銘接任阿里CEO一職亦屬合情合理。