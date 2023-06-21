人幣曾跌穿7.18 恒指昨曾瀉400點

連跌兩日 成交再跌穿千億

昨早LPR下調，加上人民幣兌美元中間價調低395點子，拖低在岸人民幣曾跌穿7.18水平，跌幅達0.25%。恒指低開49點，已見全日高位。恒指午後跌幅一度擴至408點，尾市跌幅收窄，收報19,607點，挫305點或1.5%，恒生科技指數更大跌2.5%。港股繼周一跌穿二萬關後，連續兩日跌市；全日成交944.4億元。

港股通南向交易昨錄29.53億元淨流出，主力沽出騰訊（0700）、美團（3690）、藥明生物（2269）。騰訊被北水淨沽10.99億元，股價全日跌2.1%；美團亦錄5.12億元北水淨流出，股價挫3.4%。藥明生物收入指引較市場預期低，昨北水淨沽9.89億元，股價急插17%，為昨日表現最弱藍籌股。3隻股份合共拖低恒指約123點。

其他藍籌科網股受挫，小米（1810）、京東（9618）均跌約3%，阿里巴巴（9988）跌1.5%。藥股亦全線插，和黃醫藥（0013）、信達生物（1801）、泰格醫藥（3347）等多隻挫逾5%。

分析：短線續淡靜 最多升至20500點

銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，LPR下調屬預期之內，昨日大市走弱，主因是人民幣貶值，通常人民幣匯價貶穿7.17水平左右，港股即跌。他預料，短線大市繼續淡靜，恒指上落區間介乎19,500點至20,500點，若美股拖累恒指跌穿19,500點，區間則下移至19,000點至19,800點。