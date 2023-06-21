澳洲業務傳獲洽購 大摩摩通上調中電評級

中電昨升8% 成交股數大增5.6倍

受惠於澳洲業務股權獲垂青，大行又唱好，中電股價罕見大升7.9%，高見61.8元，成交股數按日大增5.6倍，多達1066.2萬股；成交額較周一大增6倍，達6.46億元。根據澳洲傳媒《Australian Financial Review》報道，中電正與麥格理洽售EnergyAustralia股權，並待落實。除麥格理外，中電亦有和其他公司商討。

摩根士丹利認為，中電澳洲業務逐漸轉好，預料今年有望增派股息，該行對中電今明兩年盈利預測較綜合預測高17%與22%。雖然面對燃料成本上漲、以低電價遠期出售電力合同、供應鏈受阻，致去年中電的澳洲業務錄得大幅虧損。但是今年電廠發電量正在上升，燃料成本亦較去年9月時的高峰回落51%，電力合同繼續延期，預料澳洲業務經營利潤有望今年下半年大幅改善，明年更或按年增長40%。摩通則形容中電澳洲業務最壞時期已過，下半年盈利將見反彈。