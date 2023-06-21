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維他奶全年轉賺 恢復派息

【明報專訊】維他奶（0345）全年業績扭虧為盈，由去年同期蝕1.59億元轉賺4572萬元，恢復派末期息1.4仙。不過，按集團去年上半年賺1.42億元計算，去年下半年虧損約9608萬元；加上全年度內地與本港政府疫情補貼有6500萬元，若撇除政府補貼，全年實際仍虧損約1928萬元。維他奶首席財務總監吳茵虹表示，今年集團有一些非恆常支出，如收購澳洲分公司的過渡費用，若撇除該支出，料集團仍可保持盈利；維他奶執行主席羅友禮補充，若沒有疫情影響，相信銷量會按比例大增，料盈利情况會持續，故恢復派息。維他奶中午公布業績，午後最低跌至12.38元，收報12.62元，跌1.87%。

全年派2.7仙 昨股價跌1.87%

維他奶全年派2.7港仙，派息率為62.79%，吳茵虹稱集團決定恢復派息基於一籃子因素，包括公司盈利、現金流、資本支出和其他投資項目等，並會參考競爭對手；她亦稱，今年派息率因循以往既有百分比率。翻查資料，該集團於疫情前2020/21年度派息率為63.69%，現維持約60%水平。

為應對原材料成本上升，該集團分別於中國內地、香港和澳洲市場均有調高產品售價。行政總裁陸博濤表示，在不同市場加價幅度大致為個位數字，未來將繼續研究成本趨勢。吳茵虹指出，集團已實行各種控制成本的措施，包括通過遠期合約鎖定原材料價格、擴大供應商基礎等。至於日後會否繼續加價，她表示，主要視乎市場接受程度、原材料採購成本；若集團能夠控制成本，加價壓力或可減少。