標指高位徘徊 空倉突破7.8萬億 大型科技股屢創新高 半月已輸5616億

昨公布的美國數據比預期好，8月新屋動工量按月升21.7%，升幅是2016年以來最高，折合成年率為163萬間，是超過一年最高數字。此外，美國5月建築許可按月升5.2%，折合成年率為149.1萬套，同樣高於預期，反映住宅建設將有助推動經濟增長。不過市場等待美聯儲主席鮑威爾周三向國會作供，為利率路徑透露更多端倪，投資者態度審慎，美股三大指數早段下滑，道指跌逾200點。

鮑威爾今作供 美股早段下滑

空軍主要是對冲基金及其他機構投資者，反映他們對大市升勢集中在少數股票、估值過高，以及美聯儲進一步加息的可能性感到憂慮。S3分析，很多投資者和對冲基金認為，此輪升浪可能即將回調，又或至少幾隻增長股將失去動力。

被沽空最多的股票，都是近期熱炒的股票，包括Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Nvidia（美：NVDA）和亞馬遜（美：AMZN）等。Tesla股價今年升超過1倍，而Nvidia更升近兩倍。大型科技股幾乎貢獻標普500指數的全部升幅。S3的數據顯示，今年以來，沽空Tesla的投資者損失約124億美元。沽空的潛在損失並無上限，因為股票最終需回購及返還。部分投資者則利用ETF進行沽空。S3的數據顯示，截至5月底，投資者沽空了價值約2350億美元的ETF。此外，日圓持續偏軟，兌每美元昨曾低見142.25，跌至7個月低位；每百日圓兌港元跌至5.48算。日本政府官員出口術支持匯率。日本財務大臣鈴木俊一表示，將繼續觀察市場變化，並在必要時對外匯政策採取行動。受「股神」巴菲特增持的消息刺激，日本5大商社股價昨創新高。

空巴：印度廉航將購500架飛機

澳洲央行昨公布6月會議紀錄顯示，官員對本月加息與否意見「非常平衡」，澳元兌美元跌逾1%，跌至0.6753。

此外，因新冠疫情而中斷的巴黎航空展周一復辦，航展首日空巴（法：AIR）宣布，印度廉航靛藍航空（IndiGo）將購入500架空巴客機，涵蓋A320系列飛機，涉資550億美元（約4290億港元），是歷來最大的民航機訂單，反映印度作為全球增長最快的航空市場的重要性增加。空巴上周預計，亞洲市場在中國和印度帶動下增長最快。

（綜合報道）

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