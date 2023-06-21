Newton投資管理Euan Munro：現買高息股可「財息兼收」

數據顯示，美國今年首季經濟增長速度大幅放緩，按年率計增長僅1.1%，而去年第四季增長2.6%，Munro認為這一趨勢有望持續，而且偏高通脹率會維持。市場普遍預期未來3個季度GDP和收益的增長率基本為0%。國基貨幣基金組織（IMF）亦有預測全球GDP增長，將從2022年的3.4%下降到2023年的2.8%，然後在2024年穩定在3%，並預計發達經濟體的增長放緩將特別明顯，從2022年的2.7%下降到2023年的1.3%（見表）。在金融部門承受更大壓力的另一種可能情况下，2023年發達經濟體增長將降至1%以下。由於大宗商品價格下跌，全球總體通脹率將從2022年的8.7%降至2023年的7%，但潛在（核心）通脹率可能下降得更慢。在大多數情况下，通脹在2025年之前不太可能回到目標水平。

發達經濟體增長放緩 高通脹料持續

Munro表現，在加息周期更要留意公司質素，隨着債務成本增加，企業對新項目的要求回報率也在上升，這種趨勢將影響商業活動量。

市場擔心借貸成本上升會引發全球經濟衰退，而利率上升和經濟放緩正在加重債務負擔。因為標準普爾全球（S&P Global）在年初估計，央行升息可能使全球借款人在未來幾年承擔8.6萬億美元的額外償債成本，並警告經濟活動因此放緩。

美銀行體系出事 非「雷曼」翻版

澳洲央行和加拿大央行近日先後意外加息25個基點，對美國和全球利率或進一步上升預期有所增強。IMF敦促包括美國聯儲局在內的全球央行堅持現行政策路徑，在抗擊通脹方面保持警惕。而經濟合作暨發展組織（OECD）方面，則上調了2023年的展望，估計今年全球經濟料將增長2.7%。美國矽谷銀行（美：SVBQ）於今年3月倒閉，引發投資者對美國銀行體系的關注，更有人擔心，「雷曼兄弟」事件重現。

不過，Munro認為今次情景不是另一個2008年「雷曼事件」翻版，同時，今次聯儲局反應迅速，穩定金融體系，未出現銀行大規模崩盤，而美國確保銀行體系有充足的流動性，減低市場憂慮。他強調說，今天更多的是流動性問題，並展望未來，銀行盈利能力或增長，但要關注會受AI和ChatGPT等技術進化所影響。

疫後不少企業股息政策「復常」

在現時市况下，他認為積極管理策略可以在市場波動度之下有調節效果。在低息周期市場會以增長為主，投資者忽視了股息的好處。利率上升和高通脹為所有主要資產類別帶來極具挑戰性的環境，一些增長股票在加息周期開始便出現了急劇下跌。在股票市場可能出現增長放緩和資本回報率下降，穩定派息股票更見吸引，在COVID-19疫情之後，資產負債表回復正常，不少企業股息政策「復常」，投資者在波動市况中會受有派息企業吸引。

明報記者 龍彩霞

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[基金特區]