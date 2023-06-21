香港科技園公司「Ideation及創業培育計劃畢業典禮」 437 個初創單位畢業創歷年新高

61% 的畢業初創落戶科學園

本届畢業單位共有 437 個，來自香港、內地、加拿大、印度、意大利、韓國、美國及英國等地，涵蓋生物科技、電子、綠色科技及資訊通訊科技及其他創新科技行業，印證科技園公司以及整個創科生態圈的實力正不斷壯大。

在畢業典禮上，香港科技園公司創科培育及企業加速計劃總監粘清澤表示，科技園公司創科培育計劃的使命，是為處於不同發展階段的初創給予支持並引進專業人士的意見，使創新的意念和構思能夠成功商品化。對於這次創歷年紀錄的初創畢業數字，粘先生指：「本届畢業初創標誌着香港創科生態圈的黃金時代已經來臨，香港將成為國際創科中心，帶領處於早期階段的初創邁向成功。」他亦樂見今年有61% 的畢業初創落戶科學園，顯示科技園公司作為全球初創重要發展平台的地位。

創科培育計劃助初創公司實現夢想

三位初創企業代表在畢業典禮上分享經驗。於創科培育計劃畢業的Varadise Limited，致力推動工程數碼化，將工地現場情況實時複製至虛擬世界，行政總裁呂樂倫透露，創立初期面對不少困難，幸得創科培育計劃提供指導與支援，助他把目標實現。

C-Mer RainsOptics Limited透過生物醫藥科技培育計劃而受惠，行政總裁及聯合創辦人黎浩樺表示，他們研究出便攜式眼底攝影儀，可在不同環境中使用，而培育計劃為公司提供豐富資源，包括各種設備及高規格實驗室。

於Ideation計劃畢業的LABELESS Limited，創辦人及董事總經理李有珍來自韓國，五年前來港發展，發現這裏機遇處處，她認為Ideation計劃助她建立初創的商業模式、調整現有技術，並擴大人脈際網絡以促進業務增長。

創科培育計劃全年開放申請，而 Ideation計劃則每季度接受申請，為創業者提供全方位支持。為期三年的創科培育計劃（ Incubation Programme）提供全面的支援，包括高達129萬港元的資金資助；為期四年的生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio Programme）為初創企業提供先進實驗室，以及高達 600 萬港元的財政支援；Ideation 計劃為初創企業提供長達一年的創業支援，包括設計商業模式到資金募集，另提供 10 萬港元的種子資金支持。

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