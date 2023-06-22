AI輔助創作短片會更好嗎

Presented by：WAW Creation

Google在AI一戰初期明顯跑輸，但最近隨着AI工具的蓬勃發展，我重新思考了AI內容創作策略。相較於純粹專注於AI工具開發的公司，我相信Google具有巨大的優勢，因為Google實在太了解觀眾的喜好。對於內容的理解，我仍然對他們抱有信心，例如AI熱前提到的E-E-A-T的內容框架，套用在當今AI盛行的時代，又似有一番更深啟示。Experience體驗部分，是我們在AI工具競爭激烈，人人說AI如何製作內容如何強大時，更需要注意的。雖然這似是只為搜索引擎優化而說，但也是AI協作內容時對「操作者」人性的提示。內容重要，在AI工具下，真實的內容，內容生產速度更是取勝的關鍵。品牌Marketers都知道短片很重要，但在培訓和研討會時，往往都跟我提到製作成本和資源上的困局，包括了創意點子和音樂方面的問題。這些天AI新聞中，我留意到Tiktok和Meta居然開發了兩個不局限於自身產品平台的AI工具，或許真可以打開一些創作上的困局。

AI劇本生成

TikTok推出了名為「劇本生成器」(Script Generator)的新功能，品牌只需提供產品資訊和影片長度，工具就能夠生成影片的內容劇本，包括開場白、場景、視覺、音頻提示和Call to Action。對早有用ChatGPT進行相似工作的我不以為然，但我相信Tiktok結合本身短片資料庫和帶大數據再作AI訓練，才是這個工具真正吸引人的地方。

配樂也用AI創作

令人意想不到的是，Meta推出了一個名為MusicGen的AI音樂生成工具，用於音樂生成。用戶只需輸入文字和旋律要求，即可創作音樂。我不覺得Meta在音樂方面具有優勢，但可見要抗衡Tiktok的短片熱，就得嘗試用音樂取一席之地。音樂部分可能會引發一些爭議，例如音樂風格的準確性、原創性和版權等問題。如果將其用於短片中替代鑵頭音樂，應該還好？這為品牌Marketers提供了更多選擇。

加快創作流程

AI是加快了創作流程，也更方便，但不用得其所，並不能提升創作的質素。TikTok和Meta的參與對內容創作者和品牌來說似乎是一個好消息，而我觀察到的結果是：你和我可能更容易成為內容創作者，縮短了真正的「內容創作者」和普通用戶製作內容表面質素之間的差距。但我仍堅持AI只是一個輔助工具，而非取代工具，內容創作者不能完全依賴AI，更需要培養自己的創作能力並將個人的「經驗」融入到內容創作中。相信這是不同平台演算法、和大眾網民期待的。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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