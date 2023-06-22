匯豐特選客戶定存息見5厘 存期3個月50萬元起 分析：或增交叉銷售策略

明報記者 鄺海盈

臨近半年結港元拆息抽高，雖然昨日普遍向下，但仍維持於5厘以上。1個月拆息終止10連升，跌2.3點子（100點子等於1厘）至5.08101厘；3個月拆息跌2.8點子至5.07458厘；12個月拆息升0.91點子至5.14923厘。

匯豐無列高息優惠明確條件

匯豐銀行調升定存息，惟僅適用於特選大戶，一般客戶各存期的存息仍維持於3厘左右。匯豐銀行指出，該行會考慮不同因素如市場環境、資金需求等，適時調整定期存款息率，並會按情况向個別特選客戶提供優惠。匯豐沒有舉出可以獲取高息優惠的明確客戶條件。

另一家大型銀行中銀香港（2388）則表示，會因應市場情况及業務策略，不時重新檢討及調整定期存款利率。

綜觀現時市場上大部分高息定存，均設有較高門檻，起存額大多為50萬至100萬元，亦非普通客戶可享有。另一家大型銀行渣打提供3個月、6個月定存息4.4厘，雖然起存額為10萬元，惟需為優先私人理財客戶，即戶口等值結餘需達800萬元或以上。富邦銀行亦推出新資金定存快閃優惠，3個月定存息達4.5厘，起存額需為100萬元。

王良享：港銀沒太大資金需求

曾任職銀行高層的臻享顧問董事總經理王良享表示，隨着美國利率逐漸見頂，港匯開始轉強，港元存款已經於今年3月起結束跌勢，預料港銀並沒有太大的資金需求。

王良享續稱，市場存在減息預期，當美息回落，港元拆息下跌速度會更快，認為港銀沒有必要於現時高息的時間急於搶錢。近月銀行提供的高息定存圍繞尊貴客戶，或需聯絡客戶經理開立，目的是加強客人與銀行的溝通，增加交叉銷售的機會，同時吸納新的優質客戶。

分析師：市民可趁現時開定存

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，隨着拆息持續向上，銀行有機會降低門檻，吸納更多資金。他指出，最近港股表現一般，若非關注海外市場如日股等的投資者，定存是一個不錯的選擇。他建議市民現時可開立定存，直至7月美國利率息見頂後，拆息連同定存息將見回落。