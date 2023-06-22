moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐特選客戶定存息見5厘 存期3個月50萬元起 分析：或增交叉銷售策略

【明報專訊】近日港元拆息飈升，全線拆息升至5厘以上，帶動多家港銀調升定存息。昨日「龍頭行」匯豐銀行調升特選大戶3個月定存息至5厘（見表），再創自去年底以來的新高，為一眾銀行之中同期存息最高的定存計劃。6個月及12個月定存息亦升至4.97厘及4.91厘，各存期較議息前大舉加逾0.3厘。起存額為50萬元，新舊資金均適用。此外，有中小型銀行提供較低門檻的高息定存，招商永隆銀行給予新客戶9個月定存息4.7厘，12個月4.6厘，起存額為10萬元。

明報記者 鄺海盈

臨近半年結港元拆息抽高，雖然昨日普遍向下，但仍維持於5厘以上。1個月拆息終止10連升，跌2.3點子（100點子等於1厘）至5.08101厘；3個月拆息跌2.8點子至5.07458厘；12個月拆息升0.91點子至5.14923厘。

匯豐無列高息優惠明確條件

匯豐銀行調升定存息，惟僅適用於特選大戶，一般客戶各存期的存息仍維持於3厘左右。匯豐銀行指出，該行會考慮不同因素如市場環境、資金需求等，適時調整定期存款息率，並會按情况向個別特選客戶提供優惠。匯豐沒有舉出可以獲取高息優惠的明確客戶條件。

另一家大型銀行中銀香港（2388）則表示，會因應市場情况及業務策略，不時重新檢討及調整定期存款利率。

綜觀現時市場上大部分高息定存，均設有較高門檻，起存額大多為50萬至100萬元，亦非普通客戶可享有。另一家大型銀行渣打提供3個月、6個月定存息4.4厘，雖然起存額為10萬元，惟需為優先私人理財客戶，即戶口等值結餘需達800萬元或以上。富邦銀行亦推出新資金定存快閃優惠，3個月定存息達4.5厘，起存額需為100萬元。

王良享：港銀沒太大資金需求

曾任職銀行高層的臻享顧問董事總經理王良享表示，隨着美國利率逐漸見頂，港匯開始轉強，港元存款已經於今年3月起結束跌勢，預料港銀並沒有太大的資金需求。

王良享續稱，市場存在減息預期，當美息回落，港元拆息下跌速度會更快，認為港銀沒有必要於現時高息的時間急於搶錢。近月銀行提供的高息定存圍繞尊貴客戶，或需聯絡客戶經理開立，目的是加強客人與銀行的溝通，增加交叉銷售的機會，同時吸納新的優質客戶。

分析師：市民可趁現時開定存

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，隨着拆息持續向上，銀行有機會降低門檻，吸納更多資金。他指出，最近港股表現一般，若非關注海外市場如日股等的投資者，定存是一個不錯的選擇。他建議市民現時可開立定存，直至7月美國利率息見頂後，拆息連同定存息將見回落。