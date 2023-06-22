電盈黃Viu獲法企分段入股 最高持股51% 總代價最多73億

明報記者 陳偉燊

電盈昨日中午公布消息，股價午後隨之逆市上升，全日升0.52%，收報3.85元。

電盈署理集團董事總經理暨財務總監許漢卿表示：「我們很高興能夠與Canal+開展合作關係，期望透過發揮Canal+及電訊盈科在環球的協同效益，令Viu更上一層樓。」

Canal+：期待亞洲成集團新增長引擎

Canal+集團行政總裁 Maxime Saada表示，他們期待亞洲能成為集團新的增長引擎，他們對Viu的投資將會是達成此目標的重要一步。

根據今次交易，Canal+昨日即時完成對Viu的首階段注資2億美元，每股定價11.3美元，認購1770.16萬股Viu的新股，禁售期12個月。另Canal+再視乎Viu在今、明兩個年度符合財務指標，或可在未達成目標下，再認購Viu新股及注資1億美元。同時，待Canal+完成對Viu注資後，Canal+可行使期權向電盈增購Viu至最多達51%，總作價不會多於9.3億美元（約72.81億港元）。

Viu估值或增至300億

在Canal+昨日完成對Viu注資後，Viu的估值約7.7億美元（約60.28億港元）。若以Canal+首段注資每股定價11.3美元作參考，再向Viu注資1億美元並再獲8.5%股權，令持股量增至34.6%。換言之若Canal+行使期權再購入16.4%股權，按總代價6.3億美元計，每股作價最少要50.1美元，較首批認購價大增3.43倍。Viu估值亦大增至38.4億美元（約300.65億港元）。

在今次電盈引入Canal+之前，電盈似早有部署。據其2022年度年報顯示，其在去年9月出資1.1億美元或約8.63億元，向弘毅投資、Foxconn Ventures及淡馬錫購回Viu的18%優先股股權，變成全資擁有。繼而其在派發2022年度成績表時，首次披露去年度Viu的EBITDA錄得正數並賺1.78億元，這顯示該集團已為未來動作作出事前安排。