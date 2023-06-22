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國泰貨運運力年底恢復85% 指市場逐步復常 行業下半年勝上半年

【明報專訊】國泰航空（0293）貨運業務重新定位，於周三（21日）活動中展示印上新品牌（Cathay Cargo）字樣的貨機。國泰航空貨運董事歐永棠表示，現時有充足員工應付目前貨運營運及未來運力增長，亦未見主要市場成本大幅上升，並指目標是整體貨運運力於今年底恢復至疫情前85%水平。

明報記者 黃志偉

稱有充足員工應付貨運及未來增長

歐永棠稱，全球供應鏈在疫情期間嚴重受阻，隨着疫情緩和和市場逐步正常化，貨運行業有明顯增長，預計下半年較上半年好，對中期前景保持樂觀。國泰品牌、洞察及市務傳訊部總經理鍾橋軒表示，客戶尋求對運送貨物有專業處理，並要求快速送遞目的地，相信國泰貨運業務品牌重新定位後，可滿足全球不同客戶需求。歐永棠表示，香港作為內地主要轉運窗口，亦是大灣區的製造業和消費中心，將會繼續擴展該市場。隨着第三跑道系統於2025年全面投入運營，將為未來航空貨運增長提供強大平台。

被問到聯邦快遞（Fedex）計劃將亞太區域總部由香港遷往新加坡，會否影響香港貨運市場競爭力。歐永棠表示，不便評論該決定，但他認為香港貨運在全球市場仍有一定競爭力，加上地理位置良好，亦與大灣區聯通，對香港貨運增長潛力有信心。

港與東莞推新海空貨物聯運 料2025年運作

運輸及物流局長林世雄出席國泰活動致辭時表示，隨着第三跑道系統明年竣工並投入使用，有助大幅提升香港國際機場處理能力，支持本港航空貨運業務持續發展。他又稱，香港國際機場與東莞推出新的海空貨物聯運，試點計劃進展順利，預計2025年投入運作。

國泰今年2月宣布，為其貨運業務重塑品牌，由「國泰航空貨運」（Cathay Pacific Cargo）改名為「國泰貨運」（Cathay Cargo）。