馬斯克會見莫迪 稱Tesla盡快進軍印度

印度外交部發言人在Twitter發帖稱，莫迪已邀請馬斯克「研究在印度投資電動車和商業太空領域的商機」。馬斯克進軍印度市場的計劃由來已久。早在2017年，他曾表示，Tesla計劃在印度銷售電動車，但由於進口關稅問題令該計劃被推遲。馬斯克在2021年再次發帖稱，Tesla想進入印度，但該國的進口關稅在大國之中最高。據路透社報道 ，Tesla尋求削減關稅，但印度政府希望該公司考慮在當地生產電動車。

Rivian將採Tesla充電規格

此外，Tesla電動車採用的北美充電標準（NACS），繼續獲更多電動車製造商認可。繼福特（美：F）和通用汽車（美：GM）宣布使用NACS後，曾被封為「特斯拉殺手」的美國電動車製造商Rivian（美：RIVN）也將採用Tesla的充電規格。Rivian表示，電動車客戶最早於明年春季起，可使用Tesla的北美充電網絡，意味NACS成為行業標準更進一步。路透社報道，全球第四大車企Stellantis（美：STLA）上周也表示，正考慮是否採用NACS。

美國得州政府也表示，若電動車充電公司想加入該州以聯邦資金部署充電設施的計劃，就須同時配備Tesla的NACS，以及其他電動車製造商採用的「組合充電系統（CCS）」充電設施。Tesla總部位於得州奧斯汀。

（綜合報道）

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