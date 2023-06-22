孫正義預告軟銀投資將「轉守為攻」 冀帶領AI革命

65歲的孫正義稱：「我們在防守方面做得夠多了，我覺得反攻的時機快到。」這是孫正義自去年11月以來，首次向投資者發表重要講話。他說，軟銀集團經歷過「休眠狀態」，現在有足夠資金再次投資。截至3月底，軟銀的流動資產（包括現金、現金等價物及未提取的信用額度）增至5.1萬億日圓（約2810億港元），去年同期為2.9萬億日圓。

軟銀截至3月底流動資產2810億

孫正義稱，投資了一些自己認為會在AI領域取得成功的公司，儘管過往也有失敗的投資，但他相信其投資組合有足夠多的成功機會，只要在大量熱門企業中「選中一兩家，已能本利歸還。我想自己至少押中幾家……我覺得這足夠了」。

他又認為，軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）正是AI行業的核心。安謀準備今年稍後在紐約首次公開募股（IPO），集資額可能達100億美元，有望成為今年最大規模的IPO。市場人士指出，現在可以明白，AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）此前打算以400億美元收購安謀的動機，它顯然是想擁有晶片架構，但最終未能獲監管機構放行。

（綜合報道）

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