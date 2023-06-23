疫後員工追求平衡生活超預期

不能期望移民港人短期回流

梁兆基表示，追求生活與工作平衡的員工盼減少工作時數日數或選擇自由制簽合約，變相他們離開了勞動力市場。他指有不少企業早於疫情前已提出員工有上述工作態度上的轉變，故透過數碼化和自動化的科技，減少所需勞動量。然而，他說疫後追求平衡的人數突然急增，「原先企業旨在提高僱員福利，留住他們，惟現在成為流失因素。」加上不是所有工種都可以數碼化和自動化。他舉例，「現在駕車不是自動駕駛；你可以自動落單，但不能自動煮『公仔麵』。」

另外，梁兆基表示香港嬰兒潮一代（Baby boomers）現時正踏入退休年齡，而他們退休後繼續工作的意願下降，令該年齡層的勞動力「突然消失」，包括駕駛公共交通工具的前線員工。至於移民潮，梁兆基認為移民離港的人絕大多數待取得外國居留權後，才會考慮回流香港，故短期內不能期望他們回流補充人手，尤其有些家庭的子女已辦理入學，未必能短時間回流。

中下層人手荒嚴重 高才通未能解困

對於政府推出「高才通」計劃以吸引金融和創科專才來港，梁兆基指出，現在勞動力問題不僅面對高端人才流失，更缺乏的是中下層勞動力。據總商會調查，企業有高層流失僅佔1%至2%，他解釋部分外國專才隨着香港通關已回流。所以「高才通」吸引高端專才，有助香港將來創新科技發展，但未能解決勞動力問題，「現在是我們勞工不足，而這衍生經濟問題；沒人工作，經濟自然被『拖後腿』。」

（解構香港經濟）