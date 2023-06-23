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英倫銀行重手加息半厘 超預期

標籤：經濟

【明報專訊】面對通脹高企，英倫銀行宣布加息0.5厘，超出市場預期的0.25厘，基準利率由4.5厘升至5厘，為2008年金融海嘯以來最高水平，已連續13次加息的英倫銀行表示，通脹持久需要進一步收緊貨幣政策，有信心今年通脹率將顯著下降。消息公布後歐洲主要股市向下，英鎊一度抽高見1.2837，但及後回軟於1.274水平徘徊。

英倫銀行加息後，英國首相辛偉誠會見傳媒時被問及對英倫銀行是否做得太少及太遲，他指支持英倫銀行的行動，又指英倫銀行採取強而有力措施遏抑通脹是正確的。

英國日前公布5月份消費物價指數（CPI）按年上漲8.7%，與4月持平，高過預期，當中核心通脹更由6.8%升至7.1%。英倫銀行昨表明，近期數據顯示CPI仍有上行趨勢，料通脹過程會更長，需要進一步收緊貨幣政策以優先穩定物價，讓通脹回落至2%的目標水平。英倫銀行有7名委員投票支持加息，2名委員贊成維持利率不變，沒有人支持減息。英倫銀行又預期，今年CPI將顯著下降，主要反映能源價格的變化，至於服務業通脹短期內將基本保持不變，而受供應鏈早期成本和價格指標發展的支撐，預期核心商品通脹將在今年較後時候回落，其中預計未來幾個月食品價格通脹將進一步下降。經濟增長方面，當局預料英國經濟第二季會停滯不前，但到第三季再次出現增長。

挪威瑞士央行齊齊加息

彭博經濟分析師表示，雖然英國貨幣政策委員會的指引沒有改變，但對通脹持續存在的擔憂，意味除非核心和服務業通脹有明顯的下降趨勢，否則大多數委員不可能輕易終止加息周期，彭博預測，英國於8月、9月和11月的會議都可能會有加息行動。

除了英倫銀行，挪威央行亦將指標利率由3.25厘調高至3.75厘，市場原預料該央行僅加息0.25厘，該國官員更預告，利率「很有可能會在8月進一步上調」；瑞士央行則將政策利率提高0.25厘，至1.75厘，符合市場預期。央行表示，不排除進一步加息的可能性。