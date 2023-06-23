人民幣佔全球交易量2.54％ 歷來第三高

官媒：下半年升值是大概率事件

根據SWIFT昨日公布的按排名顯示，5月美元於全球交易使用量佔42.6%，仍穩佔排名首位；其次為歐元的31.7%；英鎊的6.47%；日圓的3.11%；首五位排名今年首5個月未曾改變。昨日中港金融市場端午節假期，離岸人民幣變化不大，截至晚上10時於7.19水平徘徊。

官媒《經濟日報》發表署名文章指出在經歷年初人民幣對美元匯率走強後，匯率開始呈現平穩略有下跌趨勢。總體來看，人民幣匯率指數基本保持穩定，表明人民幣匯率仍在合理均衡水平上基本穩定。至於兌美元匯率有所貶值，是市場機制發揮作用的結果。

從中國情况看，經濟恢復不及預期等因素帶來人民幣匯率貶值，外匯供求關係對人民幣匯率也有較大影響。

文章指面對人民幣匯率變化，要保持理性認識，從長期看中國經濟增長態勢向好，經濟基本面對人民幣匯率有強有力的支撐。而且中國經濟增長具有較大韌性和潛力，是支撐人民幣匯率的最關鍵因素。從匯率形成機制看，中國深入推進匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。