港人出遊熱持續鍾情日本 Expedia教路愈早訂愈平

明報記者 蕭嘉聰

余穎姍表示，疫情前旅遊需求主要受暑假、聖誕節等旺季所帶動，不過疫情以來模式有所改變，港府每次宣布隔離措施變更後，平台搜尋量即急升，疫情前沒有相似的誘因令港人考慮外出旅遊。同時，集團全球表現亦已超出疫情前水平，去年第2季錄得當時集團史上最高的住宿預訂量；今年首季品牌手機App總預訂量亦已是2019年同期的兩倍。

「酒店+機票」可爭取更多優惠

余穎姍笑言日本一定是港人最喜歡的旅遊目的地，Expedia早前進行的調查結果發現，今年暑假港人首十大旅遊目的地，有4個均是日本，目前主要需求以短距離的亞洲為主。由於香港通關不久，數字上仍沒有減退的趨勢，即使環球經濟欠佳，大多用戶亦希望先滿足旅遊意欲。她建議，由於平台大多可提供免費取消的預訂服務，因此可以預先計劃行程，愈早預訂價格普遍會更便宜。

她表示，Expedia作為一站式旅遊預訂平台，當中「酒店+機票」套票產品在港相當受歡迎，平台作為消費者與酒店及航空公司的「中間人」，可以從中爭取更多優惠，較用戶分開預訂酒店及機票的價格，優惠最高可達至65折，加強平台的行業的競爭力。除此之外，平台亦會提供價格追蹤服務，方便用戶了解機票及酒店價格走勢。

余穎姍指出，香港用戶十分精明，例如預訂旅遊產品時更喜歡格價及優惠活動，Expedia亦為會員提供特別優惠，例如延遲退房等，吸引會員通過平台預訂產品。她透露，Expedia Group將於下月初推出全新會員制度「One Key」，整合旗下品牌包括Expedia、Hotels.com等，例如以往Hotels.com提供的「買十送一」優惠，用戶很多時難以享受免費送出的酒店預訂優惠，未來將直接轉為現金回贈，用戶亦只需開設一個帳戶，即可在旗下品牌預訂產品。集團第一步將於美國推行新制度，明年再推行至亞洲。

加入ChatGPT 提高用戶體驗

她續稱，集團亦加入更多科技元素提高用戶體驗，包括例如機票價格追蹤功能等，近月亦加入ChatGPT，可通過AI對話形式為用戶安排旅遊行程及推薦酒店。