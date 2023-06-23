Keep來港上市過關 有望成運動科技股頭炮

軟銀持有逾9%的Keep，於2021年曾考慮赴美上市，但其後中國監管機構加強企業境外上市監管，最終轉往香港上市，並於去年9月申請上市，其後於今年3月重新向聯交所遞交招股文件。集團周一公布，高盛同意終止作為該公司整體協調人之一，由中金出任獨家保薦人。

慧居科技料短期招股

Keep主要業務包括自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容，廣告和其他服務，若按2022年月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數計算，Keep是內地最大網上健身平台。至3月底止首季，Keep的收入增7.2%至4.47億元（人民幣，下同），主要受惠入會員訂閱及線上付費內容業務的收入增加，按非國際財務報告準則，Keep首季經調整虧損淨額由2022年同期1.55億元降至本年度的1.18億元，主要由於毛利增加、品牌及營銷推廣開支及其他相關開支減少。

至於慧居科技，曾於去年6月中旬遞表，但申請已於同年12月到期，並於今年3月重新向聯交所遞交招股文件，國泰君安國際為其獨家保薦人。

慧居科技成立於2010年，主要於山西、甘肅及內蒙的「三北地區」作供熱服務，以及相關工程及節能服務EMC。

招股文件顯示，慧居科技去年純利按年減少12.9%至9643.1萬元，主要因集團的實際供熱服務面積擴大令供熱服務的毛利增加，期公司的收入按年增11.9%至14.4億元。

明報記者