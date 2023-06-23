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日股兩連升結束 高盛料今秋展升浪

標籤：經濟

【明報專訊】昨日中港台股市假期休市。亞太區主要股市則個別發展、窄幅上落。日本股市終止連升兩日走勢，日經指數收報33,264點，跌310點或0.92%；東證指數收報2296點升1點或0.06%。高盛昨日發表報告，上調日股目標價，指日股今年秋季將展升浪。

韓股做好 澳洲股指受壓

區內其他股市方面，韓國首爾綜合指數收市則微升，報2593點，升11點或0.43%；澳洲股市跌逾1%，澳洲悉尼普通股指數收報7381點，跌124點或1.66%；新加坡海峽時報指數收報3222點，跌1點或0.04%。

另外，高盛昨日發表報告，包括建部和禮在內的分析員將日本東證指數12個月目標價，由2200點上調至2500點，即較昨日收市價有8.9%潛在升幅。報告指出，由於過熱迹象及缺乏催化劑，短期日股上升動力或減弱。但另一方面又指日股或於今個夏季升勢放緩後：「我們預計日本股市秋季將重拾升勢。」報告續稱：「半年業績報告或出現積極結果，包括企業上調指引、宣布更多提高盈利能力的措施以及回購。」

倡超配資訊科技服務股

高盛建議超配優質行業，如電氣機械及資訊科技服務，以及包括銀行及汽車在內的價值行業，並建議低配食品、能源、建築及製藥等行業。

日股目前已升至逾30年來最高水平，東證指數年初以來累升21%，成為年初以來全球表現最佳的主要股市。