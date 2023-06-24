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新創建新世界中途停牌 涉內幕消息

【明報專訊】新創建（0659）及其母公司新世界發展（下稱新世界）（0017）昨午先後停牌，分別待公布「內幕消息」相關的公告。在新創建昨午1時05分起停牌前，股價逆市升6.7%；新世界則在臨近收市前，才於昨午3時42分停牌，停牌前股價跌1.7%。據稱，有關消息或與新世界及新創建進行若干財務安排有關。不過，就算新創建及新世界雙雙停牌，該系仍在交易的另一規模較細的新世界百貨（0825）股價罕見做好，升幅跑贏全系股份，全日升6.8%。

新創建新百貨逆市大升

截至昨晚本報截稿前，新創建及新世界均未見刋發公告交代。在今次停牌之前，新創建的股價近一年表現回勇，過去一年股價已升9.3%，過去1個月升幅更多達18.72%，在停牌前該股收報7.99元。新創建在過去一段時間持續出售非核心資產，並將焦點放在公路、保險及建築三大業務領域，近期進一步強化在內地公路及物流項目相關收購，例如在去年度購入廣西龍光貴梧高速公路，以及5項位於成都及武漢的5項物流物業。

該系的母公司新世界方面，在執行副主席兼行政總裁鄭志剛領軍下，已在今年2月份交代集團的業績同時，放風預告有「企業行動」，說會檢視集團整個架構及每個業務的價值，透過企業行動釋放不同業務的價值，不過詳情欠奉。新世界及新創建過去數年持續「減磅」出售非核心資產，並致力擴大經常收入，例如透過重建而成的尖沙嘴K11 Musea及其上蓋物業，強化租金收入。反而新百貨在早年獲提私有化不遂後蟄伏至今。昨日該系唯獨沒有停牌的新世界百貨，雖然未有消息跟進，股價跑贏全系，全日升6.8%，高見0.78元。