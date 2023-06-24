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電盈黃Viu引資 大行撐加速貨幣化增估值

【明報專訊】電訊盈科（0008）旗下OTT業務Viu（俗稱黃Viu）獲法國媒體巨擎Canal+垂青，分階段注資3億美元（23.49億港元）。匯豐指，電盈將資產加速貨幣化，料電盈估值可微增至每股4.6元；大摩預期，若獲Canal+行使認購期權增持Viu至51%股權，電盈可錄2.38億美元（18.63億港元）收益。

匯豐指，電盈在過往兩年將手上資產加速貨幣化或套現。繼去年旗下方案公司PCCW Solutions找來聯想（0992）合作，今次Viu再故技重施，找來Canal+實現資產貨幣化。該行預期電盈過往兩年將自香港電訊（6823）所得股息全數派發的做法得到延續之外，還會受惠香港電訊穩定表現、收到的漫遊收入增加，以及資本開支減少。在Canal+完成首階段2億美元注資，其料Viu的估值由39億元增至44億元，並有望將電盈每股估值提升0.1元至4.6元。

大摩則稱，電盈在Viu方面引入Canal+未致令人驚奇，若Canal+行使期權購入Viu，該行料電盈錄2.38億美元收益。Viu的估值有望由原先預期的55億元增至90億元，令每股估值提升至4.6元。

摩通料香港寬頻股息有20%跌幅

至於近期獲中止提出收購的香港寬頻（1310），摩通報告指，料該股股息仍有20%跌幅，並料因為該股承擔利息開支上升，估計2023及2024年度的每股派息削減35%至40%，亦不會認為一時停止減息會幫助股價反彈。