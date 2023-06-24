中銀搶定存 加入逾4厘高息戰

四大行僅恒生仍按兵未動

昨日拆息全線向下，與樓按相關的1個月拆息連跌兩日，跌2.44點子（100點子等於1厘）至5.05661厘。隔夜拆息跌13.36點子至5.0175厘；3個月拆息跌1.9點子至5.05554厘；6個月拆息跌1.66點子至5.07143厘；12個月拆息跌3.99點子至5.10935厘。

虛銀匯立推4個月4.2厘計劃

除了傳統銀行加定存息外，昨日亦有虛擬銀行推出較高息優惠。匯立銀行（WeLab Bank）新增推4個月、7個月及10個月定存，當中4個月定存息為4.2厘，7個月及10個月分別為3.6厘及3.7厘，起存額為10元。平安壹賬通銀行（PAOB）亦推出5個月定存息3.7厘計劃，起存額為100元。

大新削3個月或以上定存息0.2厘

不過，大新銀行（2356）繼早前連日加息後，昨日削3個月期或以上定存息0.2厘，當中，3個月定存息由4.3厘減至4.1厘，4個月至12個月期定存息均由3.7厘降至3.5厘，起存額為20萬元。