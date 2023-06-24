moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股乾跌328點失萬九 北水缺席成交僅698億

【明報專訊】美英息口升未停，加息陰影籠罩港股，加上人民幣匯價續跌，恒指在欠缺北水情况下「乾跌」，假後復市曾跌最多418點，收市跌328點，報18889點，跌幅1.7%，多達75隻藍籌股報跌，佔比達94%，指數重回月初水平。由於內地假期休市，北水缺席，港股成交額僅698億元，為5月3日以來低位。

恒指本周累跌約1150點，跌幅約5.7%，科指昨跌2%，至3879.3點，本周累跌達約8.4%，該兩項指數結束3周升勢，而國指昨收報6394.5點，單日跌1.7%，本周累跌約6.4%。

離岸人幣曾低見7.2286

英倫銀行加息0.5厘，高於預期加0.25厘，加上美國聯儲局主席鮑威爾重申加息未完，離岸人民幣曾低見7.2286，創近7個月新低，拖累大市走低。

早前炒受惠高息的國際金融股亦見回吐，匯控（0005）跌2.5%至59.75元，友邦保險（1299）跌2.6%至78.15元，單是兩股已拖累恒指跌78點，佔恒指跌幅近四分一；內房股方面，正榮地產（6158）瀉多達34.8%，至0.129元，成最大跌幅股份，遠洋集團（3377）跌6.4%至0.44元創新低。

汽車股表現也疲弱，獲中東資金入股的蔚來（9866）跌6.6%，至68.5元，小鵬汽車（9868）更挫約9%，至39.6元，而理想汽車（2015）跌2.9%，至132.2元。

摩根大通報告指，新能源汽車購置稅優惠政策延續料有助帶動需求，但短期競爭仍激烈，下半年價格戰將持續，對汽車股盈利能力及股價構成壓力。

分析:市場續關注中美關係發展

資深證券分析師彭偉新指，在收市競價時段所見，恒指成分股繼續偏弱，尾市流出資金約7.8億元，反映投資者稍為看淡後市，但整體沽壓並非太顯著，主因欠缺北水的關係。他認為恒指剛跌至接近18800點水平，下周港股或會續受壓，預料市場續關注外圍情况，特別是中美關係發展。

明報記者