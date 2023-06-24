港股乾跌328點失萬九 北水缺席成交僅698億

恒指本周累跌約1150點，跌幅約5.7%，科指昨跌2%，至3879.3點，本周累跌達約8.4%，該兩項指數結束3周升勢，而國指昨收報6394.5點，單日跌1.7%，本周累跌約6.4%。

離岸人幣曾低見7.2286

英倫銀行加息0.5厘，高於預期加0.25厘，加上美國聯儲局主席鮑威爾重申加息未完，離岸人民幣曾低見7.2286，創近7個月新低，拖累大市走低。

早前炒受惠高息的國際金融股亦見回吐，匯控（0005）跌2.5%至59.75元，友邦保險（1299）跌2.6%至78.15元，單是兩股已拖累恒指跌78點，佔恒指跌幅近四分一；內房股方面，正榮地產（6158）瀉多達34.8%，至0.129元，成最大跌幅股份，遠洋集團（3377）跌6.4%至0.44元創新低。

汽車股表現也疲弱，獲中東資金入股的蔚來（9866）跌6.6%，至68.5元，小鵬汽車（9868）更挫約9%，至39.6元，而理想汽車（2015）跌2.9%，至132.2元。

摩根大通報告指，新能源汽車購置稅優惠政策延續料有助帶動需求，但短期競爭仍激烈，下半年價格戰將持續，對汽車股盈利能力及股價構成壓力。

分析:市場續關注中美關係發展

資深證券分析師彭偉新指，在收市競價時段所見，恒指成分股繼續偏弱，尾市流出資金約7.8億元，反映投資者稍為看淡後市，但整體沽壓並非太顯著，主因欠缺北水的關係。他認為恒指剛跌至接近18800點水平，下周港股或會續受壓，預料市場續關注外圍情况，特別是中美關係發展。

明報記者