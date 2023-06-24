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馬斯克朱克伯格鐵籠戰添變數

【明報專訊】美國兩大科技富豪馬斯克（Elon Musk）與朱克伯格（Mark Zuckerberg ）可能埋身肉搏，予人本港KOL界林作與鍾培生拳賽翻版戰的印象。但單是兩大超級富豪的身家合計3400億美元，折合高達約2.66萬億港元，假如落實，相信是史上價值最高的一場格鬥。

特斯拉（美：TLSA）總裁馬斯克在推特（Twitter）指有意與facebook母公司Meta（美：META）總裁朱克伯格進行「鐵籠格鬥」（cage fight），朱克伯格竟接下戰書，更在Instagram上以「給我地點」作回應，Meta發言人更證實朱克伯格是認真接受約戰。馬斯克隨後回應「拉斯維加斯八角籠（Vegas Octagon）」，令格鬥成真又走近一步。八角籠是指兩名對手在一個八角形的圍籠裏格鬥，最常見是綜合格鬥（MMA），終極格鬥冠軍賽（UFC）是著名MMA賽事之一。UFC主席Dana White亦證實已聯絡兩人，更形容兩位超級富豪對在八角籠較量是絕對認真。

這場世紀大戰立刻吸引體育網站開出賠率，以朱克伯格勝算高得多，每落注160美元賠100美元，相反馬斯克成冷門，如贏出格鬥，每下注100美元，獲賠140美元。39歲的朱克伯格勝算較高除了比51歲的馬斯克年輕12年外，因朱克伯格參加巴西柔術運動，亦為外界接近一面倒看好的關鍵。但身高6呎1吋的馬斯克比5呎7吋的朱克伯格高之外，也比對手重，他更補充在南非自小已參與打鬥。

馬斯克母降溫 稱只准「文鬥」

衝突導火線為媒體報道Meta計劃通過Instagram，推出一款與推特競爭的獨立應用程式。但馬斯克母親瑪耶（Maye Musk）急發聲為事件降溫，指只准兩人「文鬥」（fight with words），建議兩人坐在椅上對談，並相隔4呎，說話有趣的人獲勝，之後更重申這場戰鬥已取消。且看馬斯克會否聽從媽媽的話。

（綜合報道）