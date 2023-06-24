美借718億予福特合營建電池廠 助電動車大增產能 減對華關鍵組件依賴

彭博社指出，3座新廠正於肯塔基州和田納西州興建，連同毗鄰田納西州電池廠的一家福特電動車組裝廠，整項計劃估計造價為114億美元（約889億港元）。由於BlueOval SK此前已獲兩個州政府的資助，加上拜登政府的最新貸款，意味美國納稅人幾乎為這項建廠計劃的所有成本提供低息融資。

讓更多供應鏈重返美

福特預計，3座新廠將於2025年投產，每年可生產129 GWh（gigawatt hours）的電池，支持其電動車增產大計。福特期望，到2026年，其電動車產量能提升至每年約200萬輛，相比去年其電動車產量僅13.2萬輛。

美國政府向福特批出貸款，正值福特電動車業務擴張的關鍵時刻。福特預計，其電動車部門（Model e）今年將因擴大生產規模而虧損30億美元。不過福特預計到2026年底，擴產後的Model e部門，息稅前利潤率將達8%。

福特最新的貸款，來自美國能源部的貸款計劃辦公室（Loan Programs Office）。LPO主任Jigar Shah稱，聯邦政府為電動車電池廠提供貸款的目的，並非為了促進技術創新，而是讓更多供應鏈重返美國。LPO去年也向通用汽車（美：GM）提供25億美元資金，是福特貸款額的不足三分之一。LPO亦於2010年向特斯拉（Tesla）（美：TSLA）提供一筆4.65億美元的貸款，助其提高加州首家工廠的產量。

在美國本土生產電池，將有助福特未來生產的大量電動車，符合《削減通脹法》（IRA）的補貼範圍。根據IRA，在美國銷售的電動車，電池組的主要部分須在美國生產或組裝，而一定比例的電池關鍵材料也須來自美國，或與美國有自由貿易協定的國家，才能獲得7500美元的全額稅務抵免。福特目前只有F-150 Lightning合資格獲得全額稅務抵免，Mustang Mach-E和E-Transit只獲3750美元半額稅務抵免。

福特：美業界需準備與華競爭

去年8月生效的IRA，部分內容旨在支持潔淨能源相關產業的發展。受IRA推動，目前商界已在美國宣布超過100項電動車和電池生產計劃，總投資額達2000億美元。

此前福特執行主席福特（Bill Ford）向CNN表示，中國在電動車領域迅速發展，並已開始出口，可能終有一天會出口到美國，美國汽車業需為競爭做好準備。根據拜登政府公布的減碳目標，到2030年，美國銷售的汽車，半數須為零排放的車輛。

（綜合報道）

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