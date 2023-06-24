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美製造業PMI 半年最大收縮

【明報專訊】美國整體商業活動持續增長，不過擴張幅度有所回落。6月製造業採購經理指數（PMI）下滑至46.3，收縮幅度是去年12月以來最大。6月服務業PMI初值為54.1，略勝預期。美國6月綜合PMI初值下滑至53，從5月的54.3回落，不過已連續5個月維持在擴張水平。經濟數據好壞不一，加上美聯儲持續放鷹，美股3大指數早段下滑，道指跌200點。

歐製造業衰退加劇

加息效果亦在歐元區逐漸浮現，上月其商業活動幾乎停滯不前，製造業衰退加劇。歐元區6月製造業PMI初值跌至43.6，是2020年5月以來最低。6月綜合PMI初值則跌至50.3，僅略高於50榮枯線，是1月以來新低，經濟活動幾乎陷於停滯。

美國財長耶倫周四表示，美國陷入衰退的風險正在降低，並指消費者支出放緩，可能是完成遏制通脹行動的代價。美聯儲主席鮑威爾連日強調加息尚未完結，令日圓受壓。日圓兌每美元低見143.23，創去年11月以來約7個月新低。日圓兌歐元亦曾跌至156.93，創2008年9月以來低位。

由於鮑威爾周四在參議院聽證會再次暗示，今年可能再加息兩次，令美國債息走高，投資者紛紛沽出日圓，購入美元。此外，由於企業信心和需求減弱，日本製造業活動再次收縮。

6月製造業PMI初值降至49.8，跌至50榮枯線以下。6月服務業PMI初值降至54.2，擴張幅度是7個月來首次放緩。日本5月消費者物價指數（CPI）按年升3.2%，升幅較4月收窄0.2個百分點。不含生鮮食品和能源的核心CPI則按年升4.3%，升幅連續12個月擴大。

（綜合報道）

[國際金融]