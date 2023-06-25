童裝經銷商永興東潤轉戰港交所

該集團持有童裝品牌Rookie，擁有NIKE、Jordan、Converse和Levi's等大中華地區授權，主要為銷售兒童服裝及配飾產品，截至去年12月31日有957間實體店舖。去年收入約18.3億元，按年跌9.95%，當中NIKE佔收入37.5%，佔比連跌兩年。去年利潤為1.6億元，跌約31.9%，經調整淨利潤約1.8億元，跌30.9%。毛利率連升兩年至49.6%。

該行指出，擬將集資所得用於建設Rookie品牌資產、擴大實體店數目及改善供應鏈管理和的設計及創新能力等。中信証券和招銀國際為聯席保薦人。

億騰醫藥多點數智再申上市

另外，生物製藥公司億騰醫藥第四度遞表申請上市，股東包括紅杉資本和奥博資本等基金股東，保薦人為摩根士丹利。該行主業為抗感染及呼吸系統治療的原研藥等，去年利潤約3.06億元，增約95%，收入約20.7億元，基本持平，毛利約13.7億元升7%，毛利率66%，升4.4個百分點。該公司計劃把集資所得用於償還部分銀行貸款，以及擴展及升級哮喘藥億瑞平的生產設施等。

此外，再次遞表申請上市的多點數智是內地最大零售雲解決方案服務商，聯席保薦人為瑞信和招銀國際。公司過去3年虧損，去年純虧損為8.07億元，按年收窄53.8%，今年首季虧損3.18億元，按年擴大47.83%。公司表示，計劃集資所得用於開發新應用程序及新服務模塊等。

明報記者

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