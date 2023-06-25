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厄爾尼諾現象 恐推高通脹損經濟

【明報專訊】環球經濟從新冠疫情復蘇之際，科學家警告對農業生產及礦業開採等造成影響的厄爾尼諾現象，可能時隔4年捲土重來。美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）估計，今冬以前，有84%的可能性出現「中等以上強度」的厄爾尼諾現象，56%的可能性出現「強烈」的厄爾尼諾現象，預示原已高企的環球通脹可能會火上加油，提升出現滯脹的風險。每當厄爾尼諾現象發生，大氣環流的正常規律被擾亂，太平洋向西移動的信風減弱，溫度高於正常水平的海水湧向美洲西岸，會把更濕潤的天氣帶到美國南部和墨西哥，而北美部分地區、澳洲、東南亞、非洲中部和南部則更為乾旱，可能影響農作物收成及資源開採，繼而推高大宗商品價格。

資料來源：彭博社

厄爾尼諾現象伴隨的異常天氣，往往為經濟帶來損失，例如極端高溫會增加耗電，令電網緊張，停電變得頻繁，影響工業生產。乾旱天氣又會影響農作物收成，並增加山火風險。根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的數據，過往的厄爾尼諾現象對全球通脹產生顯著影響，使能源以外的商品價格上漲3.9個百分點，並使油價上漲3.5個百分點。這現象還會妨礙GDP增長，對印度、菲律賓、巴西、澳洲等影響較大。

刺激商品價格上漲 礙GDP增長

目前很多國家的通脹仍居高不下，經濟轉弱，令滯脹（stagflation）的風險正在上升。倘再加上厄爾尼諾現象，恐經濟影響更大。印度央行表示，正密切關注氣候現象。秘魯政府3月亦宣布，計劃今年斥資逾10億美元應對氣候影響。彭博經濟研究經濟學家Bhargavi Sakthivel稱，國際社會正應對通脹高企和經濟衰退的風險，厄爾尼諾現象在錯誤的時間出現。她說，央行的政策干預只會控制需求，而厄爾尼諾現象通常影響供應，意味央行的作用有限。

異常炎熱供電壓力增 影響工業生產

當厄爾尼諾現象出現，智利的暴雨將會加劇，影響當地的銅礦開採。該國的礦場為全球供應近30%的銅。倘若銅的供應受阻，需要使用銅的電腦晶片、汽車及家庭電器等，將面臨生產成本上漲。此外，厄爾尼諾現象亦會導致亞洲及非洲的棕櫚油、糖、小麥、可可及大米等糧食生產地區變得乾旱，恐推動糧食價格上漲。印度旁遮普邦的米農表示，以往出現厄爾尼諾現象時，農田乾旱，需利用柴油發電機抽取地下水灌溉，令成本大增。

在咖啡主要產地巴西和越南，厄爾尼諾現象也會帶來異常乾旱的天氣，影響咖啡豆收成，令咖啡價格上漲。當天氣異常炎熱，供電壓力亦會大增。近期越南遭逢熱浪侵襲，用電激增，供電系統難以負荷，北部工業區要分區停電，影響當地的製造業生產。

非牟利國際監管機構北美電力穩定性公司（North American Electric Reliability Corp.）已警告，美國大部分地區今夏仍將面臨大範圍極端高溫天氣帶來的停電風險。

早在2000年，國際貨幣基金組織（IMF）曾警告，強烈的厄爾尼諾現象會使商品價格上漲4%，而這尚未考慮到當前氣候變化的影響。

分析：至世紀末GDP損失84萬億美元

美國達特茅斯學院（Dartmouth）科學家估計，1997至1998年的厄爾尼諾現象，導致往後5年的全球GDP總值損失達5.7萬億美元。該學院的模型估計，到本世紀末，厄爾尼諾現象將導致約84萬億美元的GDP損失，對熱帶地區及南半球的影響最為嚴重。

根據彭博經濟研究的模型，厄爾尼諾現象會使印度和阿根廷每年的GDP增長減少近半個百分點。秘魯、澳洲和菲律賓則減少約0.3個百分點。

格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Environment）高級講師Friederike Otto稱，厄爾尼諾現象只會加劇目前的氣候變化影響，帶來更嚴重的熱浪、更嚴重的乾旱及更極端的野火。

大自然保護協會（The Nature Conservancy）首席科學家 Katharine Hayhoe稱，長期變暖的趨勢，再加上厄爾尼諾現象，是一種雙重打擊。

雖然2020至2023年出現「涼爽」的拉尼娜現象（太平洋中部和東部海洋表面溫度偏低），但實際上最近幾年的全球氣溫已高於2015年以前的每個厄爾尼諾年。出現強厄爾尼諾現象的2016年，是迄今有紀錄以來最熱的一年。當時聯合國呼籲各國政府、援助組織及私營部門採取措施，應對厄爾尼諾氣候給全球大約6000萬人的糧食安全、生計、營養和健康造成的破壞性影響。

根據世界氣象組織（WMO）推算，溫室氣體的積聚及厄爾尼諾現象重臨，有98%的概率導致下一個5年期成為迄今為止溫度最高的時期，將全球氣候推向未知領域。

[企業地球村]