薛偉傑：Apple爭取「蘋果」商標 瑞士果農組織憂被迫改標誌

該組織的標誌為一個紅色蘋果，右上角部分有一個代表瑞士的白色十字圖案。Fruit Union Suisse董事Jimmy Mariethoz表示，很難理解蘋果為什麼要爭這些，因為該組織的標誌與蘋果公司那個「咬一口的蘋果」商標有頗大分別。

Fruit Union Suisse有111年歷史

但蘋果公司的想法卻未必和普通人一樣。據外媒引述世界智慧財產權組織的紀錄，蘋果公司一直在擴大擁有這類水果圖示的商標產權，類似行為已屢見不鮮。該公司曾經向全球數十個知識產權機構提出過類似要求，而且在日本、土耳其、以色列及亞美尼亞等國家取得不同程度的成功。

早在 2017 年，蘋果已向瑞士智慧財產權局（IPI）申請，要求獲得青蘋果品種Granny Smith的逼真黑白描繪商標產權。IPI與蘋果經過長期周旋之後，在去年秋季批准了蘋果的部分申請，但到了今年春季，蘋果又上訴。

明報記者 薛偉傑

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