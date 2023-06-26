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美心善用廚餘 種沙律菜製麵包啤

標籤：經濟

【明報專訊】美心兩年前開始將可持續發展納入集團長遠發展策略。美心可持續發展總經理袁勵本稱，發展循環經濟不僅是出於企業社會責任，更緣於未來需要。美心除了有收集剩餘麵包做啤酒，同時有與農戶合作，用廚餘種植沙律菜。同時亦鼓勵餐廳顧客不用即棄餐具及選擇可持續餐單。

伙初創東南亞種三千棵樹

袁勵本認為，食品從出廠到成為廚餘，每一步都可以發展循環經濟。在可持續發展的運作模式下，美心將傳統的直線式生產→消費→堆填，變為賦予食材「第二生命」。從2009年到2021年，美心陸續捐贈給不同社福機構約580萬個剩餘麵包。 2021年12月，美心與初創企業「Breer」合作，由Breer提取剩餘麵包中的有益物質製作手工啤酒。手工啤酒每瓶含有25克麵包提取物，更毋須加入大麥即可釀成。如今美心「麵包啤」已消耗了約1.6噸剩餘麵包。從上月開始，美心又嘗試用麵包啤做基礎，循環利用更多廚餘材料，將咖啡渣提取物加入啤酒，加工製成黑啤（咖啡啤）。每支「咖啡啤」中含有4克咖啡渣提取物，風味較普通麵包啤更加濃厚，很受顧客歡迎。2022年，美心又與另一初創企業「EcoMatcher」合作，每賣出六支手工啤酒，就由EcoMatcher在東南亞種植一棵樹，如今已經種植約三千棵，累計截存3.85萬公斤二氧化碳。

另外，美心還與元朗農戶明哥合作，因明哥支持農業零農藥、零化肥，與美心健康餐單的理念相近。明哥將數十種美心廚餘如魚骨、魚內臟、果皮果肉等，在一定溫度和濕度下提取出魚肥魚酵、果肥果酵，種植時令瓜果。這些酵素可作為營養劑或驅蟲劑，完全替代傳統農業中必需的農藥和化肥。明哥採取輪耕模式，不會過度消耗土地，也有利於水土保持。5萬呎精品農地一個月可產出一噸有機蔬菜，供給美心十間餐飲店。袁勵本透露，明哥食材一般較美心內地來貨貴兩至三倍，與荷蘭、比利時等歐洲來貨相比，則價格相若。

他又稱，目前明哥產量佔美心整體食材量不多，所以希望未來可以擴大種植規模，再同大學或專家合作，對這種生態農業模式進行科學的評估，以取得更多數據支持，以及增加經濟效益。

設計可持續餐單 提供低碳菜式

美心用多種途徑推動可持續發展。除了手工麵包啤和有機沙律菜，美心還有其他融入消費者日常生活的小巧思。袁勵本稱，可持續發展就是「改變」，就是將未來的東西帶給今日的消費者。消費者對未來愈有憧憬，愈可能支持可持續發展。但目前，有些消費者依然對可持續發展有迷思，此時，企業的責任將義不容辭，教育消費者。如顧客買外賣時，如果毋須即棄刀叉就可以獲得印花，例如可能集齊一定數量，當5元使用；又或者為顧客設計「可持續發展餐單」，提供植物性和低碳菜式，少油鹽糖，既可以照顧顧客喜好，又可以讓他們注意個人健康，潛移默化地將綠色減碳的經營和消費理念帶給消費者，美心對消費者的接受程度樂觀。未來，美心還會考慮加強與綠色產業及初創企業合作，發展更多餐桌上的循環經濟。

籲漁農機電投入綠色理念

他又呼籲，漁農、機電等上游供應商亦可投入綠色理念，研發有利環境的產品，如雪種等，然則餐飲業可盡早採用，效果更大。「不同的課題，其實有不同的持份者，他們在上游的開發，一些回應地球的議程或社會的問題，其他也有不同的方案，所以不一而足，很難說只是科技或合作伙伴。你要成功的話，需要很多這些因素結合，有共同的願景去解決地球未來面臨的問題。」

明報記者 邱潤青、鄭智文