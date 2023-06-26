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合景龍光樓盤凱玥 傳長實擬接手債權

【明報專訊】內媒引述消息人士報道，長江實業（1113）擬接手內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作開發的高端樓盤「凱玥」相應債權。據悉長實已與債權人匯豐接觸，不過，合景泰富和龍光目前正進行境外的債務重組，而「凱玥」的債權亦在兩家公司計劃重組的範圍之內。若長實接手相應債權，或對重組工作有所障礙。

本報曾分別向長實、合景泰富查詢，惟至截稿前均未有回應。

匯豐渣打等持百億抵押貸款

「凱玥」相應債權是由匯豐、渣打等銀團所持有的約102億元抵押貸款，為3年期銀團項目貸款。

不過，去年以來，龍光與合景泰富相繼出現債務違約，與凱玥相關的102億元抵押貸款，也被納入境外債務重組範圍內，以期獲得銀行展期。

或對債務重組有影響

據《第一財經》報道，龍光與合景泰富相關人士表示，若長實接手相應債權，兩間公司擔心長實會反對債務重組，進而令項目走上拍賣轉讓之路，最終導致項目易主。惟債權在銀團手中，合景泰富和龍光目前均沒有能力贖回。早於本月初已有外電報道，指有潛在買家有意收購該項目的大部分銀團貸款的權益。

位於鴨脷洲豪宅項目「凱玥」（The Corniche），是由兩間內房發展商，於2017年2月以168.56億元投得地皮，曾一度成為本港賣地史上做價最貴地皮，每方呎樓面地價2.2萬元。

「凱玥」項目於今年初發售，提供295個單位，單位實用面積由約1393至約3635方呎，頂層特色單位實用面積達9663方呎。惟1月開售至今僅錄得3宗成交，成交額合共5.32億元，最近一次成交為今年4月。