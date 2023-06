方瀛陸文達：挑選中資股 須重視自由現金流

明報記者 葉創成

攝影 李紹昌

中國股市過去兩年表現大幅跑輸全球股市(見圖1),相信令不少投資者感到十分失望,尤其是美國國務卿布林肯上周訪華未能改善中美關係,恒指上周轉跌錄得3月第二周以來最大跌幅。不過,目前資產管理規模近20億美元、當中近95%屬外資的方瀛研究與投資,其行政總裁陸文達認為,中國作為全球第二大經濟體,中國股市規模亦居世界前列,可以說屬「大得不能被忽視」 (too big to be ignored),而他亦十分同意全球諮詢巨頭麥肯錫中國區主席倪以理早前發表的觀點,對於追求增長機會的國際投資者來說:「下一個中國?仍是中國!」(The next China is China)。

中國增長佔全球1/3 大得不能忽視

陸文達表示:「目前市場對中國宏觀經濟看得比較悲觀,覺得最近經濟復蘇的情况並非特別好,而且外交上亦有好多新聞,再加上人民幣再次貶值,我們與投資者就此溝通時一直強調要『保持理性、勿被噪音干擾』(Stay rational, Ignore the noise),中國去年GDP近18萬億美元,差不多是全球五分之一,而官方預期今年GDP增長達5%,這便差不多有1萬億美元的增長,等於全球GDP增長近三分之一,可見中國實在大得不能被忽視。」

高息難借錢 企業須靠經營活動賺錢

美國聯儲局去年3月以來大幅加息5厘,聯邦基金利率上端現已升至5.25厘,由於本港奉行聯繫匯率,港息過去一年多以來反覆跟隨美息上升,上周五由隔夜至12個月的本港銀行同業拆息(HIBOR)均已升穿5厘,陸文達認為,如此高息環境下,目前方瀛投資港股、內地A股或美國預託證券(ADR)等中國股市,選股亦一定會重視自由現金流:「自由現金流很重要,如果要確保一間上市公司真正有盈利,便一定要有自由現金流,這反映上市公司的質素,即它可否在日常經營活動中賺取現金,尤其是在目前這樣的環境下,息口高、借錢不容易,上市公司更加需要證明業務發展是可自給自足的。」

陸文達上述提及的自由現金流,是指上市公司在財務年度內可自由運用的現金流,簡單的計算方法是從營業現金流量(Cash Flow from Operation,CFO)扣減資本支出(Capex, Fixed Capital Investment,FC Inv)。

以自由現金流比率做估值

在目前充滿挑戰的宏觀環境下,陸文達強調,挑選中資股時不單要考慮自由現金流,也要以此來做估值,即計算自由現金流比率(Free Cash Flow Yield),他表示:「自由現金流比率即是上市公司的每股自由現金流除股價,這是一個我們比較着重的估值方法分析上市公司估值是否吸引。」

陸文達表示,在2020年3月至2021年上半年中資股大牛市,不少科網股或生物科技股沒有盈利或自由現金流同樣備受市場追捧,而方瀛一直維持以自由現金流來選股的原則,並沒有參與追逐上述升浪,因此亦沒在有關股份過去兩年大跌市中蒙受損失,他表示:「雖然在大牛市時沒有人會說自由現金流,但方瀛成立以來,不論牛市或熊市,自由現金流也是我們投資過程中的重要考量之一。」

看好醫療基建電動車鏡頭板塊

那麼中資股目前有何投資機會呢?雖然由於方瀛監管要求,陸文達不會談及個股,但他認為有四個投資主題可留意,第一個是醫療基建(healthcare infrastructure):「中國在某些領域對比其他國家發展相對落後,例如醫療基建,就此可以留意一些數據,中國每10萬人可以使用的重症監護房(Intensive Care Unit,ICU)數量只是美國三分之一,而中國人口是美國逾4倍,這樣你便知道中國未來在投資醫療基建上有多大的空間。」

除了醫療基建外,陸文達亦看好中國電動車高速增長所帶來的投資機會,但方瀛並非投資於電動車生產商,而是電動車所用的鏡頭生產商:「中國已成為全球新能源的領袖,除了電動車外,亦包括風電及太陽能,但我們並無投資電動車生產商,原因是市場上有太多電動車生產商;百多年前美國汽車業興起時有數以百間汽車公司,現已整合為3間,估計中國電動車生產商未來也會經歷類似的激烈競爭。我們比較感興趣投資於電動車拉動的行業,除了電池外,鏡頭亦是,因為電動車的下一步肯定是智能化,這便需要使用很多鏡頭。」

內地餐飲金飾業屬消費亮點

不少中資電動車鏡頭生產商也是智能手機鏡頭生產商,由於去年中國智能手機銷量按年下跌,它們股價亦已從高位大跌,陸文達認為,目前反而是趁低吸納的好時機:「如果我們對一間上市公司長遠前景有信心,它股價下跌後反而是買入的機會。近年中國智能手機行業面對很大挑戰,生產相關鏡頭的上市公司股價及估值亦已明顯下調,假如將來電動車鏡頭業務可以拉動它的盈利高速增長,目前是更加好的買入時間。」

中國鐵路公路人均長度 仍遜發達國

陸文達認為,第三個看好的板塊是中資基建股,原因是以人均水平計算,中國已落成鐵路及公路長度對比美國、德國及日本等西方發達國家仍然較低,未來基建投資仍有增長空間,從鐵路設備到相關高端製造業均可留意。而他第四個看好的板塊是內需股:「中國14億人口消費市場當然不可忽視,即使近月經濟增長放緩,不少居民仍會繼續外出食飯、娛樂及旅遊,因此旅遊旺季出行人數已超過疫情前2019年同期。我剛從內地回來,調研所見內地商場內唯一大排長龍的就是餐廳,這反映餐飲業復蘇比其他消費快很多,而黃金珠寶銷售表現也不錯,在此大消費的背景下,相關股份亦有長期投資機會。」

料國際投資者評估加倉中國股市

2007年至2011年曾在美國華爾街任職高盛,了解美國情况的陸文達總結,中國今年以來走出疫情、經濟復蘇,並沒有像美國在2020年及2021年向居民大舉派錢,因此本季經濟增長動力不及上季剛復常時屬正常,他期望下半年經濟增長不論對比本季或去年同期均有理想表現,支持中國股市從低位回升,故不少國際投資者目前亦部署低吸,他表示:「即使中國股市過去兩年下跌不少,但對於國際投資者來說,若看未來5年或10年的話,始終是向上的趨勢。很多人會把中國股市與美股比較,我們認為在目前的高息環境下,美國經濟亦非理想,金融機構已接連出現問題,股市升勢只是集中在幾隻科技股,升勢能否持續有待觀察;我們認為現時可能便是增加配置中國股市的最佳時間,因為估值已經很低(見圖2),相信很多國際投資者也正在就此做評估。」

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]