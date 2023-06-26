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資管規模近20億美元 較去年低位倍升

【明報專訊】方瀛研究與投資上月獲《The Asset》選為「最佳長倉離岸中國股票基金管理公司」（The Asset Management Company of the Year – Long-only Equity, China Offshore award），陸文達相信，這是方瀛去年綜合表現理想所致，而其中一個亮點，是在去年中國股市表現比較差的情况下，方瀛仍取得多個外資委託授權（mandate），令資產管理規模（AUM）由去年低位約10億美元倍升至目前近20億美元。

陸文達表示：「在去年中國股市大跌的時候，有些國際投資者判斷這是長遠投資中國的好時機，而我們很幸運獲得他們的信任，獲他們委託授權投資中國股市。」

客戶包括歐美中東主權機構

根據陸文達提供的資料，方瀛於2014年成立、2015年開始資產管理業務，目前近20億美元AUM中，95%屬外資資產，當中包括美國及歐洲的養老金、大學基金及中東主權基金。

方瀛成立不足10年，如何獲得全球機構投資者信任呢？陸文達稱，方瀛向來重視長期投資及基本因素，例如上文提及的自由現金流，而他在2018年加入方瀛以來，一直努力就此向國際投資者進行解釋，幸運地獲得他們的認同及信任。

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