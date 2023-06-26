Keep連年虧損 集資額「瘦身」

撰文 旻晞

集團上周三剛通過上市聆訊，而早兩日公司才宣布，高盛將退出整體協調人行列，令中金成其香港上市的獨家保薦人。事實上Keep於2021年曾考慮赴美上市，後來因碰上中國監管機構加強企業境外上市監管最終改變計劃，集團分別於去年2月、9月入表申請來港上市都未見成果，至今年3月再重新遞表終成功過關。

Keep是內地最大線上健身平台，主要業務是產銷產品、服務，包括售賣各種健身設備如智能單車、跑步機，以及運動配套產品，如健身裝備及健康食品等；另外，於網上製作及放送各種收費健身課程。

售賣智能健身產品毛利率收窄

售賣各智能健身設備及運動產品這業務較容易理解，如上述，Keep的自主品牌產品可分為智能健身設備及配套運動產品兩大類。前者主要產品包括智能單車（健身單車機）、手環及智能跳繩，簡單來說，是其產品設有相關應用程式，記錄用戶的各數據如心率、血氧水平，以讓用戶調節訓練量。往績看，售賣各產品仍為集團最大收入來源，由2019年佔收入59%逐年下降至去年的51.4%、毛利率方面，近兩年有明顯收窄的趨勢，由2019年至2022年有關業務的毛利率分別為35%、36%、27%、28%，收入升但毛利率收窄，或反映有傾向薄利多銷的發展。

至於線上健身內容，不論錄播課或直播課，內容由集團或第三方（集團稱為「運動達人」）創建，聲稱利用人工智能算法，提供個性化的健身訓練計劃。集團成立初期以免費內容吸引用戶，並逐漸開發訂閱服務。按會員規模，集團平均月活躍用戶過去3年保持上升，去年全年平均月活躍用戶有3639萬人，按年升6%。平均月度訂閱會員則為362萬人，換句話說會員滲透率約9.9%，按年升0.4個百分點；至於每名月活躍用戶季度平均收入，按今年首季數據為17元（人民幣，下同）。

此外，集團約8%收入來自廣告，及線下健身課程，包括自行經營的Keepland健身中心，亦有與第三方線下健身房合作推出Keep精選課程。

業績方面，集團收入近年都能保持雙位數增長，但去年不論收入及毛利增長都見放緩。集團至今仍未錄盈利，主要是銷售、行政及研發成本仍然高企，蠶食大部分毛利。去年按非國際財務報告準則的經調整虧損仍逾6.6億元，今年首季則為1.18億元，已較去年同期的1.55億元收窄，主要是銷售成本佔比的下跌。集團經營活動現金流一直錄得淨流出，2021及2022年分別錄得8.68億元及4.56億元的淨流出，可見收入持續上升未為集團帶來實際盈利及現金流。

按月活躍用戶計，集團雖作為內地最大的健身平台，但最大挑戰是如何提高付費客戶的忠誠度。再者Keep業務本身與其他競爭對手的差異化較少，用戶大可「教識徒弟無師傅」，掌握日常訓練的要訣重點後，大可「自行修為」，要用戶長期付費收看課程確實是一項挑戰。另一方面，坊間有大量有關健身的免費資訊，正如集團合作的「運動達人」本身亦或是網絡上的健身KOL，其實亦與其競爭。

不妨仔細看看，集團平均月活躍用戶其實已連跌三季（見圖），今年首季數字2626萬人，是2020年第四季以來新低，幸而5月份相關數字已回升至3210萬。再從會員滲透率（平均月度訂閱會員/平均月活躍用戶）看，多年來仍未能突破一成水平；平均會員留存率方面，過去4年分別為70.8%、73.3%、71.7%及65.3%、換句話說去年流失率增至34.7%。2020、2021年較高的留存率或多或少與內地疫情封城期間，用戶「逼於無奈」困在家中。但在復常之下，今年首季平均月活躍用戶急跌。這反映健身行業要長期留住客戶着實不容易，行業結構是要不斷吸納新客，又或者開拓新收入來源。

平均月活躍用戶連跌三季

Keep亦深明此道，例如2018年便推出虛擬體育賽事業務，並於2021年底擴大規模，用戶可通過指定時間內完成跑步、單車或跳繩等健身目標註冊及參與虛擬體育賽事，完成目標的用戶可獲賽事紀念品如獎牌、徽章及虛擬徽章，足夠用戶在社交媒體上「炫耀」一番，這業務亦是今年首季收入增長7.2%至4.47億元的推手。另外，2021年開始發展線下健身業務，並計劃逐步開拓廣告收入來源。在產品服務研發上亦投放不少，如其研發開支佔收入比於過去兩年一直保持於兩成以上，以非純科研開發企業來講比率可算相當高。

總結來說，Keep成立日子尚短，且業務模式可算相當新穎，並無前車可鑑，唯有「摸着石頭過河」。Keep成立至今前後已共獲得9輪融資，投資方包括軟銀的願景基金、高瓴資本、GGV紀源資本、騰訊（0700）、五源資本、BAI資本等，單是2020年12月的F輪融資便取得3.55億美元，為Keep提供持續發展的資金，下一步便是寄望成功在港上市。至於投資者是否有如其客戶一樣，兼備毅力與耐性，便尚待觀察了。

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