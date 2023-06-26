moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Keep連年虧損 集資額「瘦身」

【明報專訊】今時今日，人人都說要瘦身健身，健康既然無價，自然造就龐大的市場機遇。中國線上健身平台Keep上周已通過聯交所上市聆訊，有機會成為本港「運動科技第一股」。市場消息指公司計劃集資1億美元（折合7.8億港元），較去年市傳的5億美元大幅減少，莫非連集資額都要「瘦身」？

撰文 旻晞

集團上周三剛通過上市聆訊，而早兩日公司才宣布，高盛將退出整體協調人行列，令中金成其香港上市的獨家保薦人。事實上Keep於2021年曾考慮赴美上市，後來因碰上中國監管機構加強企業境外上市監管最終改變計劃，集團分別於去年2月、9月入表申請來港上市都未見成果，至今年3月再重新遞表終成功過關。

Keep是內地最大線上健身平台，主要業務是產銷產品、服務，包括售賣各種健身設備如智能單車、跑步機，以及運動配套產品，如健身裝備及健康食品等；另外，於網上製作及放送各種收費健身課程。

售賣智能健身產品毛利率收窄

售賣各智能健身設備及運動產品這業務較容易理解，如上述，Keep的自主品牌產品可分為智能健身設備及配套運動產品兩大類。前者主要產品包括智能單車（健身單車機）、手環及智能跳繩，簡單來說，是其產品設有相關應用程式，記錄用戶的各數據如心率、血氧水平，以讓用戶調節訓練量。往績看，售賣各產品仍為集團最大收入來源，由2019年佔收入59%逐年下降至去年的51.4%、毛利率方面，近兩年有明顯收窄的趨勢，由2019年至2022年有關業務的毛利率分別為35%、36%、27%、28%，收入升但毛利率收窄，或反映有傾向薄利多銷的發展。

至於線上健身內容，不論錄播課或直播課，內容由集團或第三方（集團稱為「運動達人」）創建，聲稱利用人工智能算法，提供個性化的健身訓練計劃。集團成立初期以免費內容吸引用戶，並逐漸開發訂閱服務。按會員規模，集團平均月活躍用戶過去3年保持上升，去年全年平均月活躍用戶有3639萬人，按年升6%。平均月度訂閱會員則為362萬人，換句話說會員滲透率約9.9%，按年升0.4個百分點；至於每名月活躍用戶季度平均收入，按今年首季數據為17元（人民幣，下同）。

此外，集團約8%收入來自廣告，及線下健身課程，包括自行經營的Keepland健身中心，亦有與第三方線下健身房合作推出Keep精選課程。

業績方面，集團收入近年都能保持雙位數增長，但去年不論收入及毛利增長都見放緩。集團至今仍未錄盈利，主要是銷售、行政及研發成本仍然高企，蠶食大部分毛利。去年按非國際財務報告準則的經調整虧損仍逾6.6億元，今年首季則為1.18億元，已較去年同期的1.55億元收窄，主要是銷售成本佔比的下跌。集團經營活動現金流一直錄得淨流出，2021及2022年分別錄得8.68億元及4.56億元的淨流出，可見收入持續上升未為集團帶來實際盈利及現金流。

按月活躍用戶計，集團雖作為內地最大的健身平台，但最大挑戰是如何提高付費客戶的忠誠度。再者Keep業務本身與其他競爭對手的差異化較少，用戶大可「教識徒弟無師傅」，掌握日常訓練的要訣重點後，大可「自行修為」，要用戶長期付費收看課程確實是一項挑戰。另一方面，坊間有大量有關健身的免費資訊，正如集團合作的「運動達人」本身亦或是網絡上的健身KOL，其實亦與其競爭。

不妨仔細看看，集團平均月活躍用戶其實已連跌三季（見圖），今年首季數字2626萬人，是2020年第四季以來新低，幸而5月份相關數字已回升至3210萬。再從會員滲透率（平均月度訂閱會員/平均月活躍用戶）看，多年來仍未能突破一成水平；平均會員留存率方面，過去4年分別為70.8%、73.3%、71.7%及65.3%、換句話說去年流失率增至34.7%。2020、2021年較高的留存率或多或少與內地疫情封城期間，用戶「逼於無奈」困在家中。但在復常之下，今年首季平均月活躍用戶急跌。這反映健身行業要長期留住客戶着實不容易，行業結構是要不斷吸納新客，又或者開拓新收入來源。

平均月活躍用戶連跌三季

Keep亦深明此道，例如2018年便推出虛擬體育賽事業務，並於2021年底擴大規模，用戶可通過指定時間內完成跑步、單車或跳繩等健身目標註冊及參與虛擬體育賽事，完成目標的用戶可獲賽事紀念品如獎牌、徽章及虛擬徽章，足夠用戶在社交媒體上「炫耀」一番，這業務亦是今年首季收入增長7.2%至4.47億元的推手。另外，2021年開始發展線下健身業務，並計劃逐步開拓廣告收入來源。在產品服務研發上亦投放不少，如其研發開支佔收入比於過去兩年一直保持於兩成以上，以非純科研開發企業來講比率可算相當高。

總結來說，Keep成立日子尚短，且業務模式可算相當新穎，並無前車可鑑，唯有「摸着石頭過河」。Keep成立至今前後已共獲得9輪融資，投資方包括軟銀的願景基金、高瓴資本、GGV紀源資本、騰訊（0700）、五源資本、BAI資本等，單是2020年12月的F輪融資便取得3.55億美元，為Keep提供持續發展的資金，下一步便是寄望成功在港上市。至於投資者是否有如其客戶一樣，兼備毅力與耐性，便尚待觀察了。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]