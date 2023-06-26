順豐房託擬下半年出手收購 瞄準大灣區或華南項目 欲向母企買入

明報記者 方楚茵

翟廸強直言，想清晰地告訴投資者，順豐房託一直與母公司緊密溝通，亦了解到母公司有多個具質素的資產，特別是大灣區的項目在疫情後已陸續落成，希望能在下半年進行收購，惟仍需視市况而定。

指拍住順豐發展無得輸

他強調，順豐房託能借助母公司順豐的實力：「母公司早年開始買地自建物流倉，近年亦想將資金回籠，是好樂意賣畀我（順豐房託），只要我資金、融資搞得掂。」又稱：「拍住佢（順豐）發展，講白啲係無得輸。」翟廸強指對方既可能是物業的主要租戶，亦可以藉他的實力、開拓領域發展，如順豐與合作方在內地或東南亞項目，亦會是房託考慮的目標。

翟廸強又指，房託子彈充裕，雖然房託有資產負債的限制（REITs資產負債比率上限為45%），但相信「做多十幾億的收購不成問題」，去年底資產負債比率33.9%，若股票市場好轉，或尚有增加空間。

欲向銀行借貸收購

問到收購資金來源，翟廸強指，由上市以來恒指一直調整，公司股價亦下跌，估值偏低，若以股本融資成本太高。相反，他判斷雖然目前仍處加息周期，利息高企，但長遠加息空間不會太大，且亦有回落機會。只要物色到優質且具上升空間的項目，將主要通過銀行貸款進行收購。

同時，集團亦可以伙拍一些投資者、私募機金、險企或家族辦公室等機構，只要雙方有共同理念、相信物流資產的長線投資價值，雙方都有合作機會，而此類合作亦代表獲投資者認同房託的投資方向及資產質素，為市場增添額外信心。

至於為何將收購目光放在華南或大灣區，翟廸強指出，雖然內地經濟在首季後轉弱，在線上消費及快遞業增長下，將持續支持倉儲需求。而在首季，僅得珠三角區的物流資產出租率達九成以上，達到91.7%，較2022年第四季增加1.8個百分點。其次為長三角及成渝地區，出租率分別為84.7%及84.1%，前者較2022年第四季持平，後者按季增長1個百分點。